Por que o mercado espera por nova alta de juro nos EUA após Fed interromper ciclo de elevações

O Federal Reserve (Fed) manteve a taxa de juros inalterada entre 5% e 5,25% nesta quarta-feira, 14. A decisão marcou a primeira interrupção do ciclo de alta de juros, iniciado em março de 2022. Na época, a taxa ainda estava entre 0% e 0,25%. A manutenção dos juros já era amplamente esperada pelo mercado, ainda mais após dados de inflação abaixo do esperado para maio.

A decisão teve apoio unânime dos membros votantes do Fomc, o comitê de política monetária do Fed. Mas a grande mensagem do dia foi: a manutenção da taxa de juros desta quarta não deve ser encarada como o fim do ciclo de aperto monetário.

No comunicado da decisão, o Fomc afirmou que estaria preparado para ajustar a orientação da política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir os objetivos", que são colocar sua taxa de inflação referência para 2%. Vale lembrar que o Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), baliza para a política monetária do Fed, ficou em 4,4% na medição mais recente, acima das expectativas do mercado.

Fed revisa projeções de juro e inflação

Pelas projeções atualizadas pelo Fed nesta quarta, a taxa de juros americana deverá terminar 2023 entre 5,5% e 5,75%. Ou seja, ainda com, potencialmente, duas altas de 0,25 ponto percentual até o fim do ano. A expectativa anterior era de que encerrasse entre 5,25% e 5,50%. A projeção para o núcleo do PCE também foi revisada para cima em relação à de março, com alta de 3,6% para 3,9%.

"Continuação do mesmo processo"

"A decisão de considerar não subir em todas as reuniões e, finalmente, manter as taxas estáveis nesta reunião. Eu diria apenas que é uma continuação desse processo", afirmou Jerome Powell, presidente do Federal Reserve em entrevista coletiva após a decisão.

Powell ainda deixou escapar durante a entrevista que a decisão de hoje seria uma espécie de "skip" -- ou um "pulo" -- para voltar a subir a taxa de juro posteriormente. Mas logo se corrigiu dizendo que "não poderia chamar isso [de 'skip']".

O termo "skip" já vinha sendo empregado antes da reunião para indicar que o Fed pularia a decisão desta quarta para voltar a subir os juros em julho. É nessa tese que a maior parte do mercado está com as posições montadas.

Probabilidade de nova alta em julho aumenta

Após a decisão desta quarta, a probabilidade implícita nas curvas de juros de o Fed retomar o ciclo de altas em julho atingiu 65%, segundo radar do CME Group. Na véspera, a chance precificada era de 60%.

Para a gestora Tenax Capital, o Fed deverá adotar um padrão de "altas alternadas", pelo menos, até a decisão de novembro. "Até lá esperamos que a desaceleração da atividade esteja mais espalhada, inclusive no mercado de trabalho, o que deverá impedir uma nova alta, com o juro encerrando o ano entre 5,25% e 5,5%", disse Débora Nogueira, economista-chefe da Tenax Capital.

Além dos dados econômicos, declarações de membros Fed já vinham mantendo elevadas as expectativas de o Fed ter que retomar o ciclo de altas de juros.

Pausa temporária

O presidente do Fed de Minneapolis e membro votante do Fomc, Neel Kashkari, foi um dos que sustentaram a possibilidade de o Fed ter que voltar a subir juros, mesmo após uma pausa em junho.

"Se nós pularmos junho, não significa que nós terminamos o ciclo de aperto monetário. Isso significaria que estamos coletando mais informações", afirmou Kashkari em entrevista recente à CNBC.

Alexandre Lohmann, estrategista-chefe da Constância Investimentos, ressaltou que a decisão e as declarações de hoje foram de encontro com o que vinha sendo dito por membros do Fed.

"A surpresa negativa veio da revisão das projeções do Fed, que passaram a considerar duas altas de juros até o fim do ano. O ciclo não chegou ao fim. Estamos apenas em uma pausa temporária."