Fed mantém taxa de juro inalterada nos EUA e interrompe sequência de dez altas seguidas

O Comitê de Política Monetária do Federal Reserve (Fed), o Fomc manteve a taxa de juro inalterada em decisão desta quarta-feira, 14, pela primeira vez após dez elevações consecutivas. A decisão de manter o juro inalterado no intervalo entre 5% e 5,25% era amplamente esperada pelo mercado, que já vê efeitos do aperto monetário na inflação dos Estados Unidos.

A possibildiade de o Fed interromper o ciclo de altas pela primeira vez desde o início de 2022 já era bastante sondada. Mas foi somente ontem que ela se tornou unanimidade no mercado, com os números do Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) saindo abaixo das expectativas.

Divulgado na vésoera, o CPI de maio ficou em 0,1% (ante consenso de 0,2% de alta), resfriando de 4,9% para 4% na comparação anual, a mais baixa desde a medição referente a março de 2021. Desde o pico batido em junho de 2022, a inflação americana já cedeu 5,1 ponto percentual (p.p.).

Cedo demais para o fim do aperto monetário?

Embora a pausa no ciclo de altas de juros já fosse antecipada por economistas, investidores seguem precificando a maior probabilidade de o Fed ter que voltar a subir juros na decisão de julho, como sinalizado por alguns de seus membros que vê o efeito inflacionário como mais persistente.

O próprio comunicado do Fomc desta tarde tratou de abordar a possibildiade de ter que voltar a subir a a taxa de juros no futuro. "O Fomc estaria preparado para ajustar a orientação da política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir os objetivos do Comitê."

A decisão de manter a taxa de juro inalterada teve apoio unânime entre os membros votantes do Fed, emcabeçados pelo presidente Jerome Powell.

Para as decisões futuras, o Fomc informou que irá considerar uma "ampla gama de informações, incluindo leituras sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias, expectativas de inflação e os desenvolvimentos financeiros e internacionais".

Investidores, agora, esperam que Powell dê mais informações sobre o futuro da política monetária americana em coletivas de imprensa.