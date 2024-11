Mais Smart Fit nas ruas: companhia aumenta projeção de abertura de unidades em 2024 para até 300

A Smart Fit (SMFT3) aumentou sua projeção de aberturas líquidas de academias da faixa de 240 a 260 para o intervalo de 280 a 300 até o final de 2024. Por meio de fato relevante divulgado nesta quinta-feira, 7, a companhia informou que 80% das adições serão unidades próprias.

A nova projeção representa um incremento de 35% no número de unidades adicionadas em comparação com as 215 academias inauguradas em 2023.

Segundo a companhia, o incremento da projeção para o ritmo de expansão no atual ano é baseado na consistência dos retornos obtidos pelas academias inauguradas nos últimos anos, além das condições favoráveis de mercado.

A expectativa para mais lojas colabora com o plano de expansão da companhia. Em julho, a Smart Fit anunciou a compra da Velocity por R$ 183 milhões, grupo que conta com 64 unidades em operação.

Além dela, no portfólio, a companhia conta com as marcas Race Bootcamp (corrida indoor e treinos funcionais), Vidya (hot yoga) Jab House (boxe) e Tonus Gym (musculação).

No documento, entretanto, a Smart Fit reitera que se trata apenas de uma projeção e não “garantias ou promessas de desempenho”, já que está “sujeita a riscos e incertezas associadas às condições econômicas, regulatórias e concorrenciais dos países em que a Companhia atua, assim como da assertividade de decisões estratégicas e operacionais.”

As últimas revisões dos analistas mostram um otimismo com a companhia, impulsionado pelo crescimento robusto da empresa nos últimos dois anos, apesar do cenário desafiador. A rede de academias, ao final de junho de 2024, tinha 1.529, sendo que 736 estão localizadas no Brasil.

Em julho, o Goldman Sachs passou a cobrir o papel, recomendando compra a um preço-alvo de R$ 32, o que representa um upside de 46,32% do fechamento desta quarta-feira, 6, a R$ 21,87.