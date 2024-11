Chega de teoria: esta aula gratuita ensina na prática as ferramentas de IA para ser mais produtivo

Uma conclusão do Índice de Tendências de Trabalho 2024, feito pelo LinkedIn em parceria com a Microsoft, chamou a atenção. Apesar de 83% dos trabalhadores brasileiros utilizarem ferramentas de inteligência artificial no trabalho – superior à média global de 75% –, ainda há uma lacuna significativa no treinamento formal oferecido pelas empresas.

O estudo mostra que apenas 39% dos funcionários receberam capacitação sobre inteligência artificial de seus empregadores. Isso significa que ainda há uma grande parcela de profissionais brasileiros que não estão preparados para adotar a IA no trabalho. E o problema disso é grave: profissionais que não sabem usar IA estão sendo descartados pelas empresas, segundo o mesmo levantamento do LinkedIn com a Microsoft.

"A maioria dos líderes afirma que não contrataria alguém sem competências de IA", diz o levantamento, que ouviu mais de 31 mil trabalhadores ao redor do mundo – incluindo o Brasil. Para ir na contramão desse movimento, trabalhadores buscam qualificação por conta própria.

Para Miguel, essa é uma chance imperdível para sair na frente da concorrência e se destacar no mercado. “Profissionais que usam inteligência artificial vão ser mais produtivos do que aqueles que não usam”, explica.

“E estamos vivendo um momento bastante oportuno, porque as primeiras pessoas que se tornarem pioneiras nas suas áreas usando IA vão se destacar. Mas, em breve, vai deixar de ser uma novidade. Em pouco tempo, todos estarão usando”, completa.

