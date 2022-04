Por que a dona do Google quer gastar US$ 70 bi em recompra de ações

A Alphabet, holding do Google, anunciou ao mercado resultados aquém do esperado por analistas no primeiro trimestre. As ações recuam 6% no after market, e a companhia anunciou que o conselho aprovou um programa de recompra de ações de US$ 70 bilhões.

O programa de recompra é uma forma de retornar capital aos acionistas, com a avaliação de que as ações estão abaixo do valor justo e a expectativa de que a valorização futura vai recompensar essa decisão.

Neste ano, as ações estão em queda de 18%; em 12 meses, a valorização acumulada é de apenas 3,6%.

O lucro por ação no primeiro trimestre ficou em US$ 24,62, abaixo das projeções de US$ 25,91, segundo a Refinitiv.

As receitas somaram US$ 68,01 bilhões, ligeiramente abaixo das estimativas de US$ 68,11 bilhões.

Por fim, as receitas de publicidade com o YouTube ficaram igualmente aquém do esperado, em US$ 6,87 bilhões, versus US$ 7,51 bilhões da StreetAccount, segundo a CNBC.