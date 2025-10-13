Pix Automático passa a ser obrigatório a partir desta segunda-feira, 13; veja como funciona

A obrigatoriedade do Pix automático começa nesta segunda-feira, 13, marcando uma nova fase na forma como empresas e consumidores lidam com cobranças recorrentes no Brasil.

A ferramenta foi lançada pelo Banco Central no dia 16 de junho deste ano, mas até agora a oferta era facultativa.

A partir de hoje, passa a ser obrigatória a utilização do Pix automático em transações de débito interbancário em que o recebedor seja pessoa jurídica ou entidade não autorizada a funcionar pelo Banco Central — como concessionárias de serviços, escolas, academias, planos de saúde ou plataformas de streaming.

O Conselho Monetário Nacional e o BC determinaram que instituições financeiras terão até 1º de janeiro de 2026 para migrar contratos e autorizações de débito já existentes, concluindo a transição para o novo modelo.

Pagamentos automáticos via Pix

Com o Pix automático, o cliente pode autorizar, pelo próprio aplicativo da instituição financeira, cobranças recorrentes, como contas de luz, água, mensalidades escolares ou assinaturas. A autorização é feita uma única vez, com a possibilidade de definir valores máximos por transação e periodicidade dos débitos.

Segundo o Banco Central, a ferramenta oferece mais transparência e controle: o usuário pode visualizar todos os pagamentos autorizados, alterar limites e cancelar cobranças a qualquer momento, diretamente no app da instituição financeira.

Fim da dependência de convênios entre bancos

Antes do Pix automático, empresas que queriam oferecer débito automático precisavam firmar convênios com cada banco, o que na prática restringia o serviço a grandes companhias. Agora, basta que a empresa tenha conta em uma instituição participante para começar a receber pagamentos automáticos.

Essa padronização, segundo o BC, deve aumentar a concorrência, reduzir custos operacionais e ampliar o acesso de pequenas e médias empresas a meios de cobrança automatizada.

Como funciona o Pix automático

O Pix automático permite que pagamentos recorrentes sejam feitos de forma automática, com apenas uma autorização inicial do cliente.

A empresa oferece a modalidade como forma de pagamento. O pagador autoriza a cobrança no aplicativo do seu banco e define as regras da operação, como valor máximo por transação e, se desejar, o uso de crédito caso não haja saldo suficiente.

Dias antes do vencimento, a empresa envia a cobrança ao banco do pagador, que agenda o débito e notifica o cliente. No dia programado, o pagamento é feito automaticamente, seguindo as condições estabelecidas na autorização.

O usuário do serviço pode acompanhar e cancelar cobranças diretamente pelo aplicativo da instituição financeira.

Quais são os custos do Pix automático?

Para os usuários individuais, o Pix automático será gratuito. No entanto, empresas que optarem por receber pagamentos via essa funcionalidade poderão ser cobradas, conforme as políticas dos bancos responsáveis

Diferença entre Pix automático, Pix agendado e Pix agendado recorrente

Pix automático: Exclusivo para cobranças feitas por empresas, como escolas e academias. O pagamento é feito automaticamente após uma autorização inicial.

Pix agendado recorrente: Usado pelo próprio usuário para programar transferências fixas mensais, como a mesada dos filhos ou auxílio a familiares. Ele precisa ser configurado uma única vez.

Pix agendado: permite que o usuário programe um pagamento para uma data futura, mas o pagamento ocorre apenas uma vez, sem recorrência.