Pix Automático passa a ser obrigatório a partir desta segunda-feira, 13; veja como funciona

Pix Automático: novo sistema começou a funcionar em 16 de junho deste ano (Bruno Peres/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 08h37.
A obrigatoriedade do Pix automático começa nesta segunda-feira, 13, marcando uma nova fase na forma como empresas e consumidores lidam com cobranças recorrentes no Brasil.
A ferramenta foi lançada pelo Banco Central no dia 16 de junho deste ano, mas até agora a oferta era facultativa.
A partir de hoje, passa a ser obrigatória a utilização do Pix automático em transações de débito interbancário em que o recebedor seja pessoa jurídica ou entidade não autorizada a funcionar pelo Banco Central — como concessionárias de serviços, escolas, academias, planos de saúde ou plataformas de streaming.
O Conselho Monetário Nacional e o BC determinaram que instituições financeiras terão até 1º de janeiro de 2026 para migrar contratos e autorizações de débito já existentes, concluindo a transição para o novo modelo.
Com o Pix automático, o cliente pode autorizar, pelo próprio aplicativo da instituição financeira, cobranças recorrentes, como contas de luz, água, mensalidades escolares ou assinaturas. A autorização é feita uma única vez, com a possibilidade de definir valores máximos por transação e periodicidade dos débitos.
Segundo o Banco Central, a ferramenta oferece mais transparência e controle: o usuário pode visualizar todos os pagamentos autorizados, alterar limites e cancelar cobranças a qualquer momento, diretamente no app da instituição financeira.
Antes do Pix automático, empresas que queriam oferecer débito automático precisavam firmar convênios com cada banco, o que na prática restringia o serviço a grandes companhias. Agora, basta que a empresa tenha conta em uma instituição participante para começar a receber pagamentos automáticos.
Essa padronização, segundo o BC, deve aumentar a concorrência, reduzir custos operacionais e ampliar o acesso de pequenas e médias empresas a meios de cobrança automatizada.
O Pix automático permite que pagamentos recorrentes sejam feitos de forma automática, com apenas uma autorização inicial do cliente.
A empresa oferece a modalidade como forma de pagamento. O pagador autoriza a cobrança no aplicativo do seu banco e define as regras da operação, como valor máximo por transação e, se desejar, o uso de crédito caso não haja saldo suficiente.
Dias antes do vencimento, a empresa envia a cobrança ao banco do pagador, que agenda o débito e notifica o cliente. No dia programado, o pagamento é feito automaticamente, seguindo as condições estabelecidas na autorização.
O usuário do serviço pode acompanhar e cancelar cobranças diretamente pelo aplicativo da instituição financeira.
Para os usuários individuais, o Pix automático será gratuito. No entanto, empresas que optarem por receber pagamentos via essa funcionalidade poderão ser cobradas, conforme as políticas dos bancos responsáveis
Pix automático: Exclusivo para cobranças feitas por empresas, como escolas e academias. O pagamento é feito automaticamente após uma autorização inicial.
Pix agendado recorrente: Usado pelo próprio usuário para programar transferências fixas mensais, como a mesada dos filhos ou auxílio a familiares. Ele precisa ser configurado uma única vez.
Pix agendado: permite que o usuário programe um pagamento para uma data futura, mas o pagamento ocorre apenas uma vez, sem recorrência.