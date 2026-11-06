C&A testa escala 5x2 em 60 lojas e vê funcionários faltarem menos, diz CEO

Fim da escala 6x1 na C&A: a varejista já começou a testar os efeitos de uma jornada de trabalho 5x2 em 60 lojas da rede, a pouco mais de um mês da entrada em vigor da emenda constitucional (C&A/Divulgação)
Repórter
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08h41.
A varejista C&A já testa a jornada de trabalho 5x2 em 60 lojas, a pouco mais de um mês do fim previsto da escala 6x1 no Brasil, em 16 de dezembro. Segundo o CEO Paulo Correa, o projeto reduziu o absenteísmo, mas criou desafios para manter o atendimento aos domingos, quando cresce o fluxo nos shopping centers.
A C&A já começou a testar os efeitos de uma jornada de trabalho 5x2 em 60 lojas da rede, a pouco mais de um mês da entrada em vigor da emenda constitucional que prevê o fim da escala 6x1 no Brasil, em 16 de dezembro. A experiência trouxe resultados iniciais positivos na redução do absenteísmo, índice de falta dos funcionários, mas também revelou um desafio para a operação de manter o atendimento nos domingos, justamente um dos dias em que o fluxo de consumidores nos shopping centers tem crescido.
"Estamos testando em 60 lojas e já vimos o absenteísmo cair", afirmou Paulo Correa, CEO da C&A, em entrevista à EXAME após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre. O executivo, porém, não abriu os números do projeto nem detalhou o impacto financeiro da mudança.
Segundo Correa, a companhia tem trabalhado em duas frentes para compensar o possível aumento de custos provocado pela redução da jornada de 44 para 40 horas por semana, sem redução salarial: diminuir o absenteísmo e elevar a produtividade das equipes.
Para isso, a varejista também implementou uma ferramenta de planejamento de horas e tarefas, que permite simular a distribuição do tempo dos funcionários ao longo do dia e organizar melhor a alocação das equipes.
A preocupação é que o fim da escala 6x1, sem mudanças na produtividade, represente um aumento proporcional no custo de pessoal. O executivo citou como exemplo uma eventual redução de 10% no número de horas trabalhadas, mantidas as demais condições, o custo poderia subir na mesma proporção. A companhia ainda precisa encontrar formas de compensar esse efeito.
"Se eu mantiver apenas as atividades que realizo hoje, esse será o potencial de aumento de custos com a mudança da jornada de 48 para 40 horas. A redução desse impacto dependerá da capacidade de elevar a produtividade e reduzir o absenteísmo", afirmou.
É nos domingos, contudo, que a equação se torna mais complexa. Correa afirma que o dia tem ganhado importância para o varejo, impulsionado pelo aumento do fluxo nos shopping centers.
"Talvez seja aquele momento da família, de lazer. Vai no shopping, levar as crianças. Tem mais restaurantes no shopping center, então passa a ser uma alternativa de entretenimento para as pessoas", disse.
A questão, contudo, é que, com a escala 5x2, a organização das folgas pode reduzir a disponibilidade de funcionários justamente nesse período. A proposta de mudança na jornada prevê dois dias de descanso semanal, com uma das folgas preferencialmente aos domingos.
Para uma varejista que depende do atendimento presencial, isso exige reorganizar as equipes sem comprometer a experiência de compra.
"Por conta da escala 5x2, o domingo é onde é mais impactado. Vem cada vez mais fluxo e você tem um número de pessoas menor, então tem que melhorar a produtividade. Não tem jeito. Senão, você tem um impacto muito grande, não só de custos, mas de perda de venda", afirmou o CEO.
A questão ganha ainda mais relevância na reta final do ano, quando o movimento nas lojas costuma se intensificar. Dezembro, em particular, concentra um período importante para o varejo de vestuário, com o Natal, o que aumenta a necessidade de manter equipes suficientes para atender os consumidores.
Uma das apostas da C&A para reduzir a dependência de funcionários em determinadas etapas da operação é ampliar a adoção de caixas de autoatendimento, os chamados self-checkouts. O sistema permite que o próprio cliente registre e pague suas compras, reduzindo a necessidade de atendimento individual no caixa.
"Isso acaba também aumentando a produtividade, porque o próprio consumidor vai lá e se resolve. Não precisa depender de alguém atendendo para passar a compra dele no caixa", disse Correa.
O executivo afirma que os testes têm ajudado a companhia a identificar oportunidades para reorganizar as operações e minimizar os efeitos da mudança tanto para os clientes quanto para os acionistas. "Estamos tentando reorganizar as operações para garantir o mínimo impacto possível para o consumidor e, obviamente, o mínimo impacto possível para o acionista da companhia", concluiu.
A C&A testa a jornada 5x2 em 60 lojas antes da entrada em vigor da emenda constitucional que prevê o fim da escala 6x1, em 16 de dezembro. O modelo estabelece dois dias de descanso semanal, com uma das folgas preferencialmente aos domingos.
O teste reduziu o absenteísmo nas 60 lojas, segundo Paulo Correa, CEO da C&A. O executivo não informou os números do projeto nem detalhou o impacto financeiro da mudança.
O domingo pode ter menos funcionários disponíveis devido à organização das folgas, embora o fluxo de consumidores nos shopping centers tenha crescido nesse dia, segundo Paulo Correa. Para o CEO da C&A, a redução das equipes pode elevar custos e provocar perda de vendas caso a produtividade não aumente.
A C&A busca reduzir o absenteísmo e elevar a produtividade das equipes, segundo Paulo Correa. A varejista também adotou uma ferramenta para planejar horas e tarefas e organizar a distribuição dos funcionários ao longo do dia.
Os caixas de autoatendimento permitem que o próprio cliente registre e pague as compras, o que reduz a necessidade de atendimento individual. Segundo Paulo Correa, a tecnologia ajuda a elevar a produtividade e diminuir a dependência de funcionários em algumas etapas da operação.