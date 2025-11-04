Pfizer tem queda de 21% no lucro do 3º tri - vacina e antiviral explicam números

A Pfizer registrou um lucro de US$ 3,54 bilhões no terceiro trimestre de 2025, o que representa uma queda de 21% em relação ao mesmo período de 2024. As receitas da farmacêutica americana totalizaram US$ 16,6 bilhões entre julho e setembro, mas também marcaram uma redução de 6% na comparação anual.

A empresa atribui essa queda na receita principalmente à diminuição da demanda por sua vacina Comirnaty e pelo antiviral Paxlovid, produtos relacionados à covid-19. No entanto, sem considerar o impacto desses itens, as receitas aumentaram 4% em relação ao ano anterior.

A Pfizer manteve sua previsão de receitas anuais entre US$ 61 bilhões e US$ 64 bilhões, mas elevou sua estimativa de lucro por ação (LPA) ajustado , passando de US$ 2,90 a US$ 3,10 para uma faixa de US$ 3 a US$ 3,15.

O lucro por ação ajustado foi de US$ 0,87, superando a expectativa do mercado, que era de US$ 0,63. As receitas ficaram alinhadas com a estimativa de US$ 16,5 bilhões.

“Nossos movimentos estratégicos recentes reforçaram oportunidades para avançar em inovação médicas para mercados de alto crescimento, nos ajudando a entregar valor a pacientes e acionistas”, diz Albert Bourla, diretor-presidente da Pfizer, em nota.

Reação do mercado

Apesar do bom desempenho do lucro por ação, as ações da Pfizer caíram 1,2% nas negociações desta terça, indo para US$ 24,37.

Mesmo com a redução, o preço da ação ainda se mantém dentro da faixa das últimas 52 semanas, o que reflete um sentimento mais cauteloso por parte dos investidores, especialmente diante da volatilidade atual do mercado.

Briga pela Metsera

Além das quedas nos comparativos de lucro e receita, a Pfizer também encara a disputa com a farmacêutica Novo Nordisk pela adquisição da Metsera, biotech focada na produção de medicamentos para emagrecimento.

A Nordisk aumentou recentemente sua oferta em 30%, acima do que a Pfizer havia proposto anteriormente. A nova oferta da companhia dinamarquesa abrange o pagamento inicial de US$ 6,7 bilhões, além de US$ 2,8 bilhões em pagamentos por metas.

Como resposta, a Pfizer entrou com duas ações judiciais para preservar seu acordo. Os processos, um no tribunal federal e outro no tribunal estadual de Delaware, nos Estados Unidos, acusam a Nordisk de tentar monopolizar o setor e descrevem a Pfizer como um "cavaleiro branco" tentando proteger os consumidores americanos.

A ação federal pretende bloquear a fusão da Metsera com a Novo Nordisk com base em questões antitruste, enquanto a ação estadual questiona o direito da Metsera de avaliar a proposta da dinamarquesa à luz dos termos do contrato firmado com a Pfizer.