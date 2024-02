Petz (PETZ3) dispara quase 30% em fevereiro no Ibovespa; saiba quais foram as maiores altas do mês

O mês de fevereiro chegou ao fim e, aos trancos e barrancos, o Ibovespa acumulou uma alta de 0,99%. Apesar do índice ter avançado muito pouco, algumas empresas brilharam durante o mês — como é o caso da Petz (PETZ3), que liderou os ganhos da bolsa de valores brasileira com uma valorização de 27,13%.

Segundo Rilton Brum, head de mesa de renda variável da RJ+ Investimentos, os papéis PETZ3 estavam com a cotação pressionada desde meados de 2021, quando a ação fez sua máxima histórica (em torno de R$28,60). No entanto, ele lembra que o CEO e fundador da Petz, Sérgio Zimerman, passou a ampliar a sua fatia na companhia desde o fim do ano passado, e há pouco mais de uma semana o executivo ampliou sua fatia na rede de varejo pet para 43%.

“O aumento de posição acionária do CEO passa uma mensagem clara para o mercado de possível upside no papel. Ademais, a possível consolidação da Petz com a concorrente Cobasi gerou uma expectativa positiva na cotação da empresa”, diz Brum.

Usiminas (USIM5) supera projeções e guidance da Alpargatas (ALPA4) agrada

A Usiminas (USIM5) é outra companhia que teve um bom desempenho no Ibovespa de fevereiro. Depois de reportar um prejuízo de R$ 166 milhões no terceiro trimestre, a siderúrgica contabilizou um lucro líquido de R$ 975 nos três meses seguintes. O resultado superou as projeções do mercado e embasou o fundamento de bancos para elevarem o preço-alvo das ações USIM, com a recomendação de compra.

“Existe um otimismo maior em relação ao aço doméstico e ao custo de produção de aço da companhia por tonelada, em comparação com as previsões anteriores. O forte aumento do Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi impulsionado por volumes e preços maiores que o esperado”, diz o head de mesa de renda variável da RJ+ Investimentos.

Outra ação que disparou no Ibovespa de fevereiro foi da Alpargatas (ALPA4). Brum explica que, de maneira geral, o corte de juros “comprado” pelo Banco Central — com o relatório Focus apontando para uma Selic de 8,00% no final de 2025 — beneficiou o varejo e as ações cíclicas em geral. “Apesar de reportar um prejuízo trimestral, o guidance da Alpargatas agradou o mercado como um ponto de inflexão e reestruturação.”

As maiores altas do Ibovespa do mês

