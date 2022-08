Petróleo sobe com aumento pequeno de produção da Opep e aliados

Petróleo se recuperou depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo concordou com um pequeno aumento de produção em setembro. O West Texas Intermediário superou os US$ 96 o barril após queda anterior de até 1,5%.

A Opep e seus aliados aumentarão a oferta em apenas 100 mil barris por dia, uma pequena fração da produção geral do grupo e um aumento muito menor do que o adicionado nos últimos meses. Embora isso estivesse em linha com pesquisa da Bloomberg com operadores e analistas que esperavam que a aliança mantivesse a produção estável, proporcionará pouco alívio para o aperto do mercado de petróleo.

“Um pouco confuso, 100 mil barris por dia em vez de zero, para fins práticos e de medição, é nenhum”, disse Paul Horsnell, chefe de pesquisa de commodities da Standard Chartered. A medida está “em linha com a mudança para um modo defensivo e com a intenção de proteger” os preços, acrescentou.

O aumento suave da oferta ocorre depois que o petróleo caiu para o menor nível em mais de cinco meses no início desta semana, devolvendo a maior parte dos ganhos vistos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Essa queda ocorreu enquanto os investidores se preocupavam com uma desaceleração econômica e em meio a sinais de que parte da força extrema nos mercados de petróleo nos últimos meses pode estar diminuindo.

LEIA TAMBÉM:

Petróleo despenca com fraqueza de atividade industrial no mundo