Petrobras (PETR4), GPA (PCAR3), Oi (OIBR3): confira os destaques das empresas na bolsa hoje

O Ibovespa opera praticamente de lado nesta terça-feira, 5. Além dos movimentos dos mercados internacionais, que refletem na bolsa de valores brasileira, as empresas listadas também fazem preço ao índice. Confira a seguir quais são os principais destaques das companhias hoje.

GPA (PCAR3)

Na noite de ontem, o Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) registrou o pedido de oferta pública subsequente de ações primárias (follow-on, em inglês). A oferta consistirá na emissão de 140 milhões de ações. O número de ações emitidas pode ser acrescido em até 100%, dependendo da demanda pelos papéis. A operação poderá movimentar entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão, considerando a cotação atual. A fixação do preço por ação está prevista para o próximo dia 13. O dinheiro, segundo a companhia, será usado exclusivamente para redução da sua alavancagem financeira.

Petrobras (PETR4)

A diretoria de Governança e Conformidade da Petrobras (PETR4), acompanhada pela KPMG, concluiu a apuração sobre possíveis interferências de dois de seus diretores na celebração de um contrato com a Unigel. Segundo a estatal, a conclusão do procedimento aponta “a não confirmação de irregularidades nesse sentido”.

Oi (OIBR3)

Nesta manhã, os credores da Oi deverão se reunir em assembleia para tentar aprovar o segundo plano de recuperação judicial da companhia. A Oi tem uma dívida de 36,7 bilhões. No início do ano, a companhia trocou de comando com a saída de Rodrigo Abreu, que dirigiu a Oi por dois anos, e a entrada de Mateus Bandeira.

Telefônica (VIVT3)

A dona da Vivo, a Telefônica (VIVT3), realiza nesta terça-feira o seu Investor Day, mas o que deve fazer preço nas suas ações no Ibovespa foram dois anúncios feitos hoje. A companhia divulgou que o seu Conselho de Administração aprovou um novo Programa de Recompra de Ações. Ao todo, serão até 40.827.672 ações ordinárias de emissão própria, para este ano e 2025. Além disso, a Telefônica anunciou que vai pagar em julho R$ 1,5 bilhão referente à redução de capital. O valor corresponde a 0,907 por ação.

Azul (AZUL4)

A Azul (AZUL4) trabalha com o Citigroup e o Guggenheim Partners para uma potencial oferta pela Gol (GOLL4), segundo informaram pessoas ligadas ao assunto que falaram à Bloomberg. Questionado sobre uma possível combinação com a Gol, o CEO da Azul, John Peter Rodgerson, disse em entrevista: “Você tem a obrigação com seus acionistas de observar as oportunidades que existem."

