Ibovespa agora: bolsa opera em queda de olho em movimentos da China e EUA

O Ibovespa desta terça-feira, 5, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,02%, aos 128.314 pontos. A sessão de hoje promete ser marcada por indicadores econômicos dos Estados Unidos, bem como de falas de dirigentes do Fed. Além disso, na China o Congresso Nacional do Povo pode trazer decisões que têm peso de afetar as economias globais.

Antes da abertura do mercado, o Boletim Focus mostrou que os economistas preveem a alta do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano, que subiu de 1,75% para 1,77%. A estimativa para Selic segue em 9,00% e a previsão para déficit primário em relação ao PIB em 2024 segue em 0,78%. Economistas apresentaram uma visão mais positiva para inflação, atividade e contas públicas na última reunião desta segunda-feira com diretores do Banco Central. Esse cenário, no entanto, ficou limitado a 2024 - segundo participantes, os analistas reiteraram preocupações em relação ao ano que vem.

Ibovespa agora

IBOV: -0,02%, aos 128.314 pontos.

Ainda por aqui, a agenda local do dia traz ainda os PMIs composto e de serviços em fevereiro no Brasil e o Tesouro realiza leilões de venda de NTN-B e LFT. Depois do fechamento do mercado, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, faz palestra às 18h30.

Lá fora, a China anunciou que vai manter a estimativa de crescimento de 5% para 2024, a mesma do ano passado, entre outras medidas que também não empolgaram os investidores. Isso porque a expectativa está em torno de novos estímulos do governo para acelerar a economia da segunda maior potência do mundo. Diante disso, as commodities exibem sinais mistos. O petróleo recua e o minério de ferro para maio subiu 0,61% em Dalian, na China.Já os juros futuros mostram viés de baixa com o alívio na curva de treasuries.

E por falar em treasuries, os juros futuros seguem oscilando entre margens estreitas na manhã desta terça-feira, após terem fechado de lado na segunda-feira. Contudo, o viés é de baixa, em sintonia com os retornos dos títulos americanos. Por volta das 10h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 batia a mínima de 9,915%, de 9,925% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2026 marcava 9,710%, de 9,735%, e o para janeiro de 2027 estava na mínima de 9,900%, de 9,936% no ajuste de ontem.

No exterior, o vice-presidente de Regulação do Federal Reserve, Michael Barr, fala em dois eventos (14h e 17h30) e estão programados nos EUA os PMIs composto e de serviços de fevereiro medidos pela S&P Global (11h45), o PMI de serviços do ISM (12h) e as encomendas à indústria em janeiro (12h).

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta terça-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,04%, a R$ 4,950. Na segunda-feira, o dólar fechou em queda de 0,15%, cotado a R$4,947.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

