Paramount passa a exigir retorno ao escritório 5 dias por semana antes de cortes de custos

O estúdio oferecerá acordos de rescisão voluntária e planeja cortar até 3 mil cargos como parte de uma redução de despesas após a fusão com a Skydance

Paramount anuncia que funcionários devem retornar ao escritório presencial obrigatoriamente (Brian van der Brug / Los Angeles Times/Getty Images)

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 21h20.

O CEO e presidente da Paramount, David Ellison, comunicou aos funcionários que todos deverão retornar aos escritórios de forma presencial cinco dias por semana a partir de 5 de janeiro de 2026. A medida faz parte de um esforço da empresa para reorganizar suas operações e reduzir custos após a aquisição pela Skydance.

De acordo com um memorando obtido pela CNBC, os funcionários que não quiserem aderir ao retorno podem solicitar um acordo de rescisão até 15 de setembro. A mudança inicial afetará os escritórios de Los Angeles e Nova York, enquanto as filiais internacionais e outros escritórios seguirão a nova política em uma segunda fase no próximo ano.

Reestruturação

A Paramount planeja cortar entre 2 e 3 mil funcionários até novembro deste ano como parte de um programa de redução de custos que visa economizar US$ 2 bilhões.

A empresa enfrenta desafios no setor de TV a cabo e em publicidade, pressionando a necessidade de ajustes na estrutura de pessoal.

Ellison destacou que a presença física é fundamental para a cultura criativa do estúdio e para “liberar todo o potencial da Paramount”. Segundo ele, a convivência no escritório permitirá construir uma organização mais conectada, ágil e competitiva.

O documento afirmou ainda que a empresa trabalhará com gestores para garantir flexibilidade e suporte aos funcionários durante a transição.

