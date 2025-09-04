Paramount passa a exigir retorno ao escritório 5 dias por semana antes de cortes de custos

Paramount anuncia que funcionários devem retornar ao escritório presencial obrigatoriamente (Brian van der Brug / Los Angeles Times/Getty Images)
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 21h20.
O CEO e presidente da Paramount, David Ellison, comunicou aos funcionários que todos deverão retornar aos escritórios de forma presencial cinco dias por semana a partir de 5 de janeiro de 2026. A medida faz parte de um esforço da empresa para reorganizar suas operações e reduzir custos após a aquisição pela Skydance.
De acordo com um memorando obtido pela CNBC, os funcionários que não quiserem aderir ao retorno podem solicitar um acordo de rescisão até 15 de setembro. A mudança inicial afetará os escritórios de Los Angeles e Nova York, enquanto as filiais internacionais e outros escritórios seguirão a nova política em uma segunda fase no próximo ano.
A empresa enfrenta desafios no setor de TV a cabo e em publicidade, pressionando a necessidade de ajustes na estrutura de pessoal.
Ellison destacou que a presença física é fundamental para a cultura criativa do estúdio e para “liberar todo o potencial da Paramount”. Segundo ele, a convivência no escritório permitirá construir uma organização mais conectada, ágil e competitiva.
O documento afirmou ainda que a empresa trabalhará com gestores para garantir flexibilidade e suporte aos funcionários durante a transição.