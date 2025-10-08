Ouro não para de quebrar recordes. Qual é a melhor forma de investir no metal precioso?

O ouro não para de bater recordes. Na madrugada desta quarta-feira, 8, o metal precioso superou os US$ 4 mil por onça pela primeira vez na história. No ano, o ouro tem alta acumulada de 53,52%.

Para analistas, o bom resultado foi impulsionado pela busca global por ativos de proteção diante da instabilidade econômica, em especial com a paralisação do governo dos Estados Unidos, inflação elevada e tensões geopolíticas, em seu melhor desempenho desde a década de 1970.

“O ouro teve um desempenho excepcional durante a estagflação dos anos 1970. Ouro e prata atuaram como importantes reservas de valor quando a bolha das empresas de tecnologia estourou no início dos anos 2000 e durante a crise financeira global de 2008”, disse Isac Costa, advogado e professor do Insper, em entrevista anterior à EXAME.

Para quem deseja incluir esse ativo na carteira de maneira prática, os fundos de ouro são uma alternativa interessante. Este guia traz informações detalhadas sobre como eles funcionam, quais são suas opções e como identificar o melhor momento para investir.

O que são e como funcionam fundos de ouro?

Considerados investimentos coletivos que aplicam recursos de vários investidores em ativos relacionados ao ouro, os fundos permitem que o investidor lucre com a valorização do metal sem precisar lidar com armazenamento ou custos logísticos.

O funcionamento se dá da seguinte forma: o gestor do fundo compra contratos futuros de ouro, ETFs (Exchange Traded Funds) ou outros instrumentos financeiros atrelados ao metal. A rentabilidade acompanha o desempenho da cotação do metal no mercado internacional, influenciada por fatores como oferta e demanda, taxa de juros e flutuações cambiais. O investidor adquire cotas do fundo, e sua participação é proporcional ao montante aplicado.

Entre as principais vantagens estão:

Não há necessidade de armazenar o ouro fisicamente; Liquidez: Cotistas podem resgatar o investimento facilmente, dependendo do regulamento do fundo;

Cotistas podem resgatar o investimento facilmente, dependendo do regulamento do fundo; Gestão profissional: Especialistas monitoram o mercado e tomam decisões estratégicas para maximizar os retornos.

Quais são os tipos de fundos de ouro?

Antes de investir, é importante entender que existem diferentes estratégias de fundos de ouro, cada uma com características e níveis de risco distintos. Os principais tipos incluem:

1. Fundo ouro em real

Esse fundo investe diretamente na cotação do ouro em reais. Sua rentabilidade acompanha a variação do preço do metal no mercado interno, sem influência direta de câmbio. O risco é médio, já que depende exclusivamente da oscilação do preço do ouro no Brasil.

Perfil indicado: Para quem busca exposição simples ao ouro como proteção contra a inflação e volatilidade no mercado de ações.

2. Fundo de ouro em reais + CDI

Combina a rentabilidade do ouro em reais com uma aplicação atrelada ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Este funciona como uma taxa de juros que adiciona um rendimento extra ao fundo. Neste caso, o risco é de baixo a médio, pois o retorno do CDI reduz a volatilidade do fundo.

Perfil indicado: Investidores conservadores que desejam diversificação e ganhos moderados com um risco menor.

3. Fundo de ouro + dólares

Essa opção investe na cotação do ouro em dólar, refletindo diretamente o preço do metal no mercado internacional. A rentabilidade é impactada tanto pela variação do preço do ouro quanto pela oscilação do dólar frente ao real. O risco é alto, já que é influenciado por dois fatores voláteis: a cotação do ouro e a variação cambial.

Perfil indicado: Para investidores arrojados que buscam exposição internacional e querem aproveitar a valorização do dólar em momentos de desvalorização do real.

Qual o mínimo para investir em ouro?

O valor mínimo varia conforme o fundo escolhido. Os fundos em reais ou reais + CDI exigem aporte inicial que pode variar entre R$ 100 e R$ 1.000, dependendo da instituição gestora. Os fundos atrelados a dólares, por sua vez, tendem a exigir aportes maiores, a partir de R$ 1.000 ou mais, devido ao foco em investidores de perfil arrojado.

É vantajoso investir em ouro?

Independente do fundo e da corretora escolhida, apostar no metal costuma ser uma boa escolha, uma vez que este mantém seu valor em períodos de alta inflação e até mesmo se valoriza nas crises, funcionando como reserva financeira. Os atrelados ao dólar também proporcionam exposição ao mercado internacional.

Por sua vez, os fundos não geram renda passiva, como dividendos ou juros e são voláteis no curto prazo.

Como eu faço para investir em ouro?

Para fazer os investimentos é aconselhável pesquisar instituições que oferecem o serviço e comparar suas condições, como taxas de administração e rendimento. Também é importante confirmar se o valor mínimo do aporto condiz com sua realidade financeira.

Por último, é preciso monitorar a rentabilidade e ajustar sua estratégia conforme o cenário econômico. Um profissional especializado no assunto poderá ajudar. [grifar]Vale lembrar ainda que é preciso arcar com o Imposto de Renda (IR) e a taxa de administração do fundo.

Onde o fundo de ouro é negociado no Brasil?

É possível monitorar os fundos por meio de corretoras de valores e que atuam como intermediárias entre o investidor e a gestora do fundo, facilitando o acesso ao mercado.

Como funciona a negociação:

Cadastro em uma corretora: É necessário abrir uma conta em uma corretora de valores registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Escolha do fundo: Após acessar a plataforma da corretora, você pode pesquisar os fundos disponíveis que investem em ouro. A busca pode ser refinada pelo tipo de fundo (ouro em real, reais + CDI ou dólares), histórico de rentabilidade e taxa de administração; Compra de cotas: Após escolher, o investidor realiza o aporte inicial comprando cotas. O valor mínimo para investir é determinado pelo regulamento do fundo. Acompanhamento: O desempenho do fundo pode ser monitorado diretamente na plataforma da corretora ou no site da gestora.

Outras formas de exposição ao ouro no Brasil:

Além dos fundos tradicionais, existem outras opções de investimento em ouro no mercado brasileiro:

ETFs (Exchange Traded Funds): ETFs de ouro, como o GOLD11, são negociados diretamente na Bolsa de Valores (B3) e permitem investir no metal com valores iniciais acessíveis;

ETFs de ouro, como o GOLD11, são negociados diretamente na Bolsa de Valores (B3) e permitem investir no metal com valores iniciais acessíveis; Contratos futuros: Disponíveis na B3, esses contratos são uma opção mais sofisticada, geralmente usada por investidores experientes.

Por que você deve saber disso?

Conhecer os tipos de fundos e suas características ajuda você a escolher a melhor estratégia, seja buscando estabilidade com fundos atrelados ao CDI, diversificação internacional com fundos em dólares ou exposição direta ao mercado nacional. Estar bem informado é o primeiro passo para aproveitar os benefícios que o investimento em ouro pode oferecer.