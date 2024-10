Ouro atinge nova cotação histórica com tensão geopolítica e expectativa de cortes de juros

A antecipação de novos cortes nas taxas, com a próxima reunião do Federal Reserve dos EUA em 6 e 7 de novembro , também ajudou a impulsionar os preços do metal neste ano.

O ouro não rende juros, então os preços normalmente se beneficiam da queda das taxas de juros . Muitos bancos centrais globais estão em modo de flexibilização, com cortes recentes nas taxas na zona do euro, Canadá e Reino Unido, entre outros.

Embora a demanda física por ouro tenha sido prejudicada pelos altos preços no principal mercado, a China, a compra de bancos centrais tem sido muito forte, pois eles diversificam suas reservas para outros ativos além do dólar , de acordo com o FT.