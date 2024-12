Quem é o pastor indígena que foi preso na fronteira com a Argentina

José Acácio Sererê Xavante, uma das figuras mais conhecidas dos movimentos bolsonaristas que antecederam os ataques de 8 de janeiro em Brasília, foi detido na noite de domingo, 22, na região de fronteira entre o Brasil e a Argentina, em Foz do Iguaçu (PR). As informações são do portal g1. Ele é considerado foragido pela Justiça. A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão do descumprimento das medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Ainda segundo o g1, Sererê passará por uma audiência de custódia nesta segunda-feira, por videoconferência.

Sererê foi preso em 2022 por sua participação em protestos antidemocráticos em Brasília, que incluíam atos de vandalismo ligados ao movimento bolsonarista. A detenção ocorreu em 12 de dezembro daquele ano, após ele ser acusado de ameaçar integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), invadir um aeroporto e convocar pessoas armadas para impedir a diplomação de Lula. Em setembro de 2023, foi liberado da prisão com a condição de usar tornozeleira eletrônica, mas violou essa medida e fugiu para a Argentina, onde buscava asilo político.

O GLOBO tentou contato com a defesa, mas ainda não obteve retorno. Procurada, a Polícia Federal também não se pronunciou sobre o caso.

Envolvimento em protestos e crimes antidemocráticos

Em 2022, Sererê se envolveu em uma série de manifestações antidemocráticas em Brasília. Ele foi acusado de incitar a violência e convocar pessoas armadas para impedir a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e atacar ministros do STF, como Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou sua prisão temporária, alegando que ele estava utilizando sua posição de cacique para incitar crimes e ameaçar a ordem democrática, o que levou à sua detenção.

Histórico de condenação por tráfico de drogas