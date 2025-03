Como dizer 'não' a alguém e não se sentir culpado por isso, segundo um cientista comportamental

Saber dizer "não" é uma habilidade essencial para profissionais que buscam uma carreira de sucesso e uma liderança eficaz.

Em um mercado de trabalho competitivo, muitos sentem a pressão de aceitar todas as demandas, temendo serem vistos como preguiçosos ou pouco colaborativos. No entanto, definir limites claros pode ser a chave para a produtividade, a saúde mental e o crescimento profissional. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A cientista comportamental e professora associada da Universidade Cornell, Sunita Sah, destacou a importância dessa prática em entrevista ao podcast "Hello Monday" do LinkedIn.

Criada para ser obediente, Sah contou que foi condicionada a ver a submissão como um valor positivo. “Você é recompensado por ser obediente. Então, é aí que começa para muitos de nós”, afirmou. No ambiente corporativo, esse condicionamento pode levar a uma sobrecarga de tarefas e à perda de autonomia.

Dizer "não" não significa falta de comprometimento

Recusar trabalho extra quando já se tem uma agenda cheia não significa falta de comprometimento, mas sim a valorização da produtividade e da saúde mental.

Para Sah, reformular a ideia de dizer "não" como uma estratégia proativa e necessária pode tornar essa prática mais natural. “Uma das principais coisas que aprendi é que o desafio é uma prática, não uma personalidade. É um conjunto de habilidades que podemos escolher utilizar”, explicou.

No mundo corporativo, essa habilidade é ainda mais essencial para líderes e gestores. A liderança eficaz exige discernimento para priorizar tarefas, delegar responsabilidades e garantir que a equipe trabalhe dentro de uma estrutura equilibrada. Profissionais que sabem estabelecer limites são mais respeitados e demonstram confiança na gestão do tempo e das demandas.

Como recusar sem prejudicar as relações profissionais

A escritora Juliet Funt, autora de A Minute to Think, sugere algumas formas de recusar solicitações sem comprometer a relação profissional. Frases como:

“Posso tirar um dia para entrar em contato com você?”

“Não posso, mas aqui está outra opção para você.”

Essas abordagens ajudam a suavizar a negativa e manter um diálogo aberto. Segundo Funt, a escolha das palavras pode ser decisiva para garantir que a mensagem seja bem recebida, evitando soar inseguro ou rude.

Outra estratégia sugerida pela especialista em comunicação Jessica Chen, autora de Smart, Not Loud, é sempre explicar a lógica por trás da recusa e, quando possível, sugerir alternativas. "Podemos sugerir horários alternativos para que outros façam check-in quando tivermos mais tempo livre ou fornecer outros caminhos para eles explorarem", escreveu Chen.

Para líderes e gestores, dizer "não" é fundamental para preservar a produtividade da equipe e garantir que as metas sejam alcançadas sem comprometer a qualidade do trabalho. Ao mesmo tempo, essa habilidade permite construir um ambiente de respeito e transparência, no qual os profissionais se sentem confiantes para priorizar suas tarefas sem medo de represálias.

