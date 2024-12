Hotel, parque e outlet: conheça a rede que vai investir R$ 500 mi em megacomplexo na Paraíba

A WAM Experience, uma das maiores empresas de turismo do Brasil, está pronta para deixar sua marca na Paraíba. Com um portfólio de 11 hotéis, quatro parques e um VGV de 1,4 bilhão de reais (entre hotelaria e multipropriedade), a empresa vai investir 500 milhões de reais em um dos lotes do Complexo Cabo Branco, em João Pessoa (PB).

O complexo é uma iniciativa grandiosa que reúne diversas empresas e busca transformar o litoral sul da Paraíba em um dos maiores polos turísticos do Brasil. A área de 654 hectares engloba resorts, parques temáticos, um parque aquático e espaços comerciais, com um investimento total estimado em mais de 1,6 bilhão de reais.

No caso da WAM, a aposta é em um empreendimento que unirá hotel, parque temático, outlet e uma vila gastronômica.

"Estamos criando um espaço que será referência para turistas e moradores, com uma infraestrutura inovadora e atrações inéditas para a região", diz Lucas Fiúza, CEO da WAM.

Por que agora?

A história da WAM Experience começou em Goiás, como uma evolução do Grupo Privê, pioneiro no desenvolvimento de Caldas Novas e Rio Quente, dois dos maiores polos turísticos do Brasil. A empresa se destacou ao trazer para o país o modelo de multipropriedade, uma solução que revolucionou o mercado imobiliário voltado para o turismo.

Com o tempo, a WAM expandiu seu portfólio, passando a atuar também na gestão de hotéis e parques temáticos. Porém, a pandemia de 2020 foi um divisor de águas. O setor de turismo foi duramente afetado, e a empresa precisou passar por uma reestruturação.

Sob nova gestão desde 2023, a WAM se reposicionou como uma rede integrada de hospitalidade e entretenimento. Segundo Fiúza, a estratégia é clara: "Nossa expertise vai além da multipropriedade; estamos criando experiências completas, combinando hotelaria, lazer e serviços diferenciados."

O investimento no Complexo Cabo Branco reflete essa visão. Com a promessa de entregar um empreendimento inovador e sustentável, a empresa vê o projeto como uma oportunidade para fortalecer sua marca no Nordeste e diversificar seu portfólio.

O que está no plano?

1 /6 Projeto da WAM em João Pessoa inclui hotel, outlet, parque de diversões e espaço gastrônomo (Projeto da WAM em João Pessoa inclui hotel, outlet, parque de diversões e espaço gastrônomo)

2 /6 Hotel da WAM no Complexo Cabo Branco terá 480 apartamentos (Hotel da WAM no Complexo Cabo Branco terá 480 apartamentos)

3 /6 A primeira etapa do projeto da WAM tem previsão de entrega para 2026 e a última para 2029 (A primeira etapa do projeto da WAM tem previsão de entrega para 2026 e a última para 2029)

4 /6 Roda gigante está entre as atrações do parque da WAM (Roda gigante está entre as atrações do parque da WAM)

5 /6 Este é o primeiro projeto da WAM na Paraíba (Este é o primeiro projeto da WAM na Paraíba)

6/6 WAM vai investir cerca de R$ 500 milhões no Complexo Cabo Branco (WAM vai investir cerca de R$ 500 milhões no Complexo Cabo Branco)

A proposta da WAM para o Complexo Cabo Branco é arrojada. O investimento de 500 milhões de reais será destinado:

Hotel : empreendimento com 480 apartamentos, projetado para turismo familiar e de negócios.

: empreendimento com 480 apartamentos, projetado para turismo familiar e de negócios. Parque de diversão temático : atrações como roda-gigante, montanha-russa e carrossel, será o primeiro parque seco da empresa, marcando uma nova etapa no portfólio da WAM.

: atrações como roda-gigante, montanha-russa e carrossel, será o primeiro parque seco da empresa, marcando uma nova etapa no portfólio da WAM. Outlet : shopping ao ar livre com lojas e experiências integradas.

: shopping ao ar livre com lojas e experiências integradas. Vila gastronômica: espaços de convivência e uma vista privilegiada, promete ser um ponto de encontro para hóspedes e visitantes.

"Não estamos construindo apenas um empreendimento; estamos criando uma experiência que conecta turismo, lazer e negócios em um ambiente único", diz o CEO.

O que é o Complexo Cabo Branco?

O Complexo Cabo Branco é uma iniciativa público-privada que busca transformar João Pessoa em um destino global de turismo. Além dos investimentos da WAM, o polo já conta com seis resorts em construção, como o Ocean Palace Jampa e o Tauá Resort. A infraestrutura também inclui um parque aquático e um boulevard arborizado, inspirado no movimento armorial de Ariano Suassuna.

Com previsão de gerar mais de 22 mil empregos diretos e indiretos, o projeto já movimentou 1,6 bilhão de reais em capital privado e promete um impacto anual de mais de 1 bilhão de reais na economia local.

A primeira etapa do projeto da WAM tem previsão de entrega para 2026 e a última para 2029, com foco em lazer, sustentabilidade e impacto econômico na Paraíba.

O futuro da WAM

Além do projeto na Paraíba, a WAM Experience já tem outros planos no radar. Um novo parque e hotel em Alagoas estão em andamento, e um projeto similar ao Complexo Cabo Branco está sendo estudado no Ceará.

"Queremos crescer de forma planejada, aproveitando o potencial de cada região. Nosso objetivo é levar a marca WAM a novos patamares, entregando experiências de qualidade e sustentáveis para nossos clientes", explica Fiúza.

Para a WAM, o Complexo Cabo Branco é mais do que um investimento – é uma vitrine de sua nova fase. E, para João Pessoa, é a chance de se consolidar como um dos destinos turísticos mais desejados do Brasil.