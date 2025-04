Efeito Trump: bilionários perdem US$ 208 bilhões após novas tarifas

As 500 pessoas mais ricas do mundo viram sua riqueza combinada cair em US$ 208 bilhões na quinta-feira, 3, após o anúncio de tarifas amplas por parte do presidente Donald Trump, o que causou uma queda acentuada nos mercados globais. Nesta sexta-feira, 4, a queda continua: com o agravamento da guerra comercial, as bolsas mundiais derreteram.

A queda nas fortunas dos bilionários é a quarta maior perda de um único dia na história do Bloomberg Billionaires Index e a maior desde o auge da pandemia de Covid-19. Mais da metade dos bilionários monitorados pelo índice Bloomberg teve sua fortuna reduzida, com uma perda média de 3,3%.

As principais perdas dos bilionários:

Mark Zuckerberg

O valor da Meta caiu 9%, o que fez Zuckerberg perder US$ 17,9 bilhões, ou cerca de 9% de sua fortuna. As ações da Meta caíram cerca de 28% desde meados de fevereiro. Jeff Bezos

As ações da Amazon caíram 9%, marcando a maior queda desde abril de 2022. Bezos perdeu US$ 15,9 bilhões, com as ações da Amazon caindo mais de 25% desde o pico de fevereiro. Elon Musk

Musk perdeu US$ 11 bilhões apenas na quinta-feira, somando um total de US$ 110 bilhões de perdas neste ano. As ações da Tesla caíram 5,5% na quinta-feira após o anúncio das tarifas. Ernest Garcia III

O CEO da Carvana viu sua fortuna cair US$ 1,4 bilhões, após a queda de 20% nas ações da empresa. As ações da Carvana haviam subido mais de 425% até 14 de fevereiro, mas desde então caíram 36%. Tobi Lutke

O cofundador e CEO da Shopify perdeu US$ 1,5 bilhões, ou 17% de sua fortuna, com as ações da Shopify caindo 20%, em parte devido à queda do mercado e à dependência de produtos importados. Bernard Arnault

O conglomerado LVMH, de Arnault, que possui marcas como Christian Dior e Bulgari, viu suas ações caírem, o que resultou em uma perda de US$ 6 bilhões em sua fortuna após a União Europeia anunciar uma nova tarifa de 20% sobre produtos destinados aos EUA. Zhang Congyuan

O fundador da Huali Industrial Group perdeu US$ 1,2 bilhões, ou 13% de sua fortuna, após o imposto de 34% sobre as importações da China impactar sua empresa de calçados. Outras fabricantes de calçados, como Nike, Lululemon e Adidas, também sofreram quedas significativas em suas ações devido às tarifas.

Destaques Regionais: