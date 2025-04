Nos Estados Unidos, Haddad terá reuniões com CIO do Google e com CEO da Nvidia, Jensen Huang

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viajará aos Estados Unidos e ao México entre 3 e 8 de maio. Na agenda está prevista a participação no Milken Institute Global Conference, em Palo Alto, no Vale do Silício, na Califórnia. Além disso, ela buscará atrair investimentos do setor de tecnologia em data centers, reforçar as medidas tomadas pelo governo para melhorar o ambiente regulatório, além de debater os desafios globais climáticos e tarifários.

Haddad embarca para Los Angeles, Estados Unidos, na noite da próxima sexta-feira, 2 de maio, e chega na cidade na manhã de sábado, 3.

O primeiro compromisso oficial ocorrerá no domingo, 4, em um jantar privado com investidores internacionais oferecido pelo MilkenInstitute, em Los Angeles.

Na oportunidade, o ministro ouvirá as impressões dos executivos sobre o ambiente econômico nos Estados Unidos. A ideia é que ele se inteire sobre a situação da maior economia do mundo.

Na próxima segunda-feira, 5, o ministro se desloca para Palo Alto e terá uma reunião entre 9h e 9h30 com a CIO do Google, Ruth Porat. Será o segundo encontro entre os dois, que devem debater, além dos investimentos em data centers, a agenda regulatória do Brasil e outras discussões estratégicas, já que a empresa tem diversos investimentos no país.

Conferência e reunião com CEO da Nvidia

Entre 10h e 10h30, Haddad participará do primeiro painel do Milken Institute Global Conference em que abordará a agenda de reformas e a política econômica adotada no Brasil. Essa conversa será mediada por Sergio Suchodolski.

No segundo painel da conferência, entre 11h30 e 11h50 Haddad debaterá os desafios globais de clima, de tarifas, defenderá o multilateralismo e a promoção de acordos comerciais.

Na sequência, às 13h30, o ministro retorna para Los Angeles e segue para São Francisco, onde se reunirá com o CEO da Nvidia, Jensen Huang, entre 15h e 15h30. A pauta principal do encontro será a nova lei de data centers e a atração de investimentos para o Brasil. Entre 15h30 e 17h o ministro visitará as instalações na Nvidia.

Na terça-feira, 6 de maio, o ministro participa de café da manhã, entre 9h e 10h, organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham) com 40 executivos do setor de tecnologia de empresas brasileiras e norte-americanas para tratar da política de data centers.

Na sequência, entre 10h30 e 11h15, o ministro tem reunião com executivos da Amazon para tratar de investimentos em data centers.

Agenda no México

Após as reuniões em São Francisco, Haddad se descolocará para a Cidade do México, capital do México. Na quarta-feira, 7, o ministro terá um café da manhã, entre 9h e 10h, com atores econômicos brasileiros no México.

Entre 11h e 12h, o ministro terá reunião com o secretário de Fazenda e Crédito Público do México, Edgar Amador Zamorra. O ministro embarca para o Brasil às 14h e a previsão de chegada em Brasília é às 3h55 de quinta-feira, 8 de maio.