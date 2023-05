O que moverá o mercado nesta semana: últimos balanços com BB e BRF, discurso do Powell e mais

Investidores iniciarão esta semana atentos a possíveis alterações nas expectativas de inflação da boletim Focus, após o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril ter saído acima do esperado na sexta-feira, 12.

Também há grande expectativa para os últimos resultados da temporada de balanços do primeiro trimestre, que praticamente se encerra nesta segunda-feira, 15. Entre os mais aguardados, estão os números do Banco do Brasil, Magazine Luiza, que estão previsto para após o término do pregão. Ainda na manhãm, Azul e BB Seguridade apresentam seus respectivos balanços.

Mercado internacional

No exterior, a espera será pelos dados de atividade econômica da China e Estados Unidos, que sairão na terça-feira, 16, mesmo dia em que será divulgada a Pesquisa Mensal de Serviços, do IBGE, no Brasil.

Na quarta, o mercado internacional irá repercutir os números revisados do Índice de Preço ao Consumidor (IPC) da Zona do Euro de abril. A prévia do IPC, divulgada no início do mês, foi de alta de 7% na comparação anual e de 0,7% frente ao mês anterior.

Discurso do Powell

Já na sexta-feira, 19, as atenções estarão com o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que irá discursar às 12h (de Brasília) Thomas Laubach Research Conference, em Washington. O palco será dividido com Ben Bernanke, ex-presidente do Fed.

O discurso de Powell será o primeiro após dados do IPC de abril, que confirmou o décimo mês de desinflação dos Estados Unidos. Os números, divulgados na semana passada, alimentaram as expectativas de fim do ciclo de alta de juros.

Agenda de indicadores

Segunda-feira, 15

Boletim Focus (Brasil)

Produção Industrial (Zona do Euro)

Terça-feira, 16

Produção Industrial (China)

Vendas do varejo (China)

Taxa de desemprego (China)

PIB (Zona do Euro)

Pesquisa Mensal de Serviços (Brasil)

Vendas do varejo (EUA)

Produção industrial (EUA)

Quarta-feira, 17

Índice de Preço ao Consumidor (Zona do Euro)

Vendas do varejo (Brasil)

Quinta-feira, 18

Vendas de casas usadas (EUA)

Sexta-feira, 19

IBC-Br (Brasil)

Calendário de balanços

Segunda-feira, 15