Nvidia tem lucro líquido 26% maior no trimestre; vendas com data centers sobem 73%

A Nvidia acaba de divulgar o balanço do seu primeiro trimestre fiscal. As vendas da importante divisão de data centers da empresa (incluindo chips de IA) cresceram 73%, para US$ 39,1 bilhões, na comparação anual. O setor representou 88% das vendas da empresa no trimestre.

A receita geral cresceu 69% no trimestre. As ações estavam subindo mais de 4% no after market.

A Nvidia afirmou que espera US$ 45 bilhões em vendas no trimestre atual, ante estimativas da LSEG de US$ 45,9 bilhões.

O lucro líquido aumentou 26%, para US$ 18,8 bilhões, ou 76 centavos por ação, ante US$ 14,9 bilhões, ou 60 centavos por ação, no ano anterior.

Crescimento impulsionado por IA

O relatório da Nvidia mostra uma empresa que continua a crescer, impulsionada pela demanda por seus chips de IA, usados ​​para desenvolver e implementar serviços como o ChatGPT, da OpenAI.

A companhia disse que sua projeção teria sido US$ 8 bilhões maior se não fosse a perda de vendas em razão de uma recente restrição à exportação de seus chips H20 para a China, política do governo de Donald Trump.

Durante o trimestre, o governo dos EUA informou à Nvidia que seu processador H20, aprovado para entrar na China, exigiria uma licença de exportação. O gigante tecnológico afirmou que isso incorreu em US$ 4,5 bilhões em encargos relacionados ao excesso de estoque do chip e teria registrado US$ 2,5 bilhões em vendas extras se o chip não tivesse sofrido dessa restrição.

Outras divisões da empresa

A divisão de jogos da empresa, que inclui chips para jogos 3D, cresceu 42% em relação ao ano anterior, para US$ 3,8 bilhões. A Nvidia, vale lembrar, tinha como negócio principal fabricar chips para jogos antes de seus semicondutores se tornarem essenciais para a IA. Ela ainda fabrica o processador principal do novo console Nintendo Switch 2.

A divisão automotiva e de robótica da empresa registrou um crescimento de 72% nas vendas em relação ao ano anterior, para US$ 567 milhões.