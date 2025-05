Giro do dia: o futuro da Azul, balanço da Nvidia e empregos no Brasil

Perdeu alguma notícia nesta quarta-feira? Confira tudo o que mais de importante rolou neste 28 de maio de 2025:

Como a Azul quer fazer uma recuperação judicial a jato

A Azul sinalizou que pretende encerrar o processo até fevereiro do próximo ano – em nove meses, portanto. Mas mesmo esse prazo já tem uma ‘boa gordura’, e a intenção dentro da empresa é finalizar o processo até o fim deste ano.

Nvidia: vendas com data centers sobem 73% no trimestre

A Nvidia divulgou o balanço do seu primeiro trimestre fiscal. As vendas da importante divisão de data centers da empresa (incluindo chips de IA) cresceram 73%, para US$ 39,1 bilhões, na comparação anual. O setor representou 88% das vendas da empresa no trimestre.

Geração de empregos surpreende em abril e totaliza 257 mil vagas

O Brasil criou mais de 257.528 postos de trabalho com carteira assinada em abril de 2025, alta 7,4% em comparação com o mesmo mês de 2024, quando foram criados 239.886 mil postos. A geração de empregos surpreendeu o mercado, que esperava um saldo positivo de 151 mil postos de trabalho. O resultado decorreu de 2.282.187 admissões e 2.024.659 desligamentos.

Elf Beauty vai comprar Rhode em negócio de US$ 1 bilhão

A Elf Beauty anunciou nesta quarta-feira planos para comprar a marca de beleza Rhode, de Hailey Bieber, em um acordo de até US$ 1 bilhão.

A aquisição – a maior da Elf até o momento, segundo a FactSet - envolve US$ 800 milhões em dinheiro e ações, além de um potencial pagamento adicional de US$ 200 milhões com base no desempenho da Rhode nos próximos três anos.