Nvidia sobe 2% após aval dos EUA para venda de chips aos Emirados Árabes

A liberação de exportações de chips de inteligência artificial (IA) da Nvidia para os Emirados Árabes, em parceria com a Microsoft, marca um novo passo na aproximação tecnológica entre Estados Unidos e o Golfo. A medida, aprovada pelo governo Trump, pode acelerar as metas de inteligência artificial do reino. As informações são da CNBC.

Com o anúncio, por volta das 16h47 (horário de Brasília), as ações da Nvidia subiam 2,66%, a US$ 207,88, atingido o valor de mercado de US$ 5,06 trilhões, enquanto os papéis da Microsoft tinham leve desvalorização de 0,32%, a US$ 516,14.

A empresa fundada por Bill Gates disse ser a primeira sob a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, a receber esse tipo de licença do Departamento de Comércio. "Aprovadas em setembro, essas licenças foram baseadas em salvaguardas tecnológicas atualizadas e rigorosas", disse a companhia. "Elas nos permitem enviar o equivalente a 60.400 chips A100 adicionais, neste caso, as GPUs GB300 da Nvidia, ainda mais avançadas".

“Embora os chips sejam poderosos e a quantidade seja grande, o mais importante é o impacto positivo que eles terão nos Emirados Árabes Unidos”, afirmou a Microsoft. “Estamos usando essas GPUs para oferecer acesso a modelos avançados de IA da OpenAI, Anthropic, de fornecedores de código aberto e da própria Microsoft.”

Ambições na IA

Analistas destacaram que os chips da Nvidia serão fundamentais para impulsionar as ambições dos Emirados Árabes Unidos de se tornarem um polo global de inteligência artificial. O presidente da Microsoft, Brad Smith, ressaltou a importância da parceria entre Washington e Abu Dhabi e agradeceu ao governo dos EUA pelo apoio na concessão das licenças de exportação.

“Somos muito gratos ao secretário de Comércio, Howard Lutnick, e ao trabalho que ele defendeu para viabilizar a obtenção das licenças de exportação”, disse Smith. “Isso também se baseia nos relacionamentos que tínhamos com o secretário [Marco] Rubio, quando ele era senador, e com os democratas. [É] preciso dois partidos para governar — e temos isso em mente.”

Além disso, a Microsoft disse que investirá US$ 15,2 bilhões nos Emirados Árabes Unidos até final desta década. O plano de investimentos inclui aporte de US$ 1,5 bilhão em ações da G42, uma empresa de inteligência artificial de Abu Dhabi que desenvolve ferramentas de cibersegurança, serviços em nuvem e espaçonaves, mais de US$ 4,6 bilhões em despesas de capital em IA avançada e data centers em nuvem no país, e mais de US$ 1,2 bilhão em despesas operacionais locais e custo de produtos vendidos na região.