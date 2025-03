Frente fria pode interromper ondas de calor nos próximos dias; veja previsão do tempo

O primeiro final de semana de março pode trazer uma folga no calor intenso registrado nas últimas semanas, conforme diz o Climatempo.

Na noite deste sábado, 8, a frente fria também pode reservar chuva para algumas regiões, motivada pelo contraste térmico entre o ar quente no Brasil e o ar frio que vem do Sul, o que aumenta o risco de temporais.

Confira as previsões por estado

No Rio Grande do Sul, as máximas nas cidades mais quentes do estado não ultrapassaram os 28°C. Algumas cidades podem ter mínimas abaixo dos 15°C, como Pinheiro Machado, Canguçu, Candiota e Bagé, com previsão de 14°C e 15°C.

No Paraná e em Santa Catarina, as máximas devem ficar entre 25°C e 30°C, com leve queda de 3°C a 5°C em relação aos últimos dias.

Já no Sudeste, que inclui São Paulo e Rio de Janeiro, as temperaturas continuam elevadas. As máximas variam entre 30°C e 33°C. O impacto do frio na região será leve, com baixas variações nas temperaturas e um resfriamento passageiro.

Para os próximos dias, as expectativas são de temperaturas mais amenas e menos calor extremo, especialmente no Sul do Brasil.