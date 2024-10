Nos EUA, a nova fronteira do lítio que pode mudar a dinâmica da transição energética

Pesquisadores do Serviço Geológico dos Estados Unidos e do governo do Arkansas anunciaram na segunda-feira que encontraram um verdadeiro "tesouro" de lítio, uma matéria-prima essencial para baterias de veículos elétricos, em um reservatório subterrâneo no estado do sul do país.

De acordo com reportagem do The New York Times, com a ajuda de testes de água e machine learning, os pesquisadores determinaram que pode haver de 5 milhões a 19 milhões de toneladas de lítio — mais do que o suficiente para atender a toda a demanda mundial pelo metal — em uma área geológica conhecida como Formação Smackover. Várias empresas, incluindo a Exxon Mobil, estão desenvolvendo projetos no Arkansas para produzir lítio.

“Estimamos que há lítio o suficiente na região para substituir as importações dos Estados Unidos e mais", disse Katherine Knierim, principal pesquisadora responsável pelo estudo.

Se a coleta de lítio irá se consolidar na região vai depender da capacidade dessas empresas de ampliar novos métodos de extração. A técnica de processamento que a Exxon e outras companhias estão buscando no Arkansas, conhecida como extração direta de lítio, geralmente custa mais do que os métodos mais convencionais, de acordo com a empresa de consultoria Wood Mackenzie.

As empresas de energia e mineração há muito produzem petróleo, gás e outros recursos naturais no Smackover, que se estende do Texas à Flórida. E os pesquisadores federais e estaduais disseram que o lítio poderia ser extraído do fluxo de resíduos das salmouras das quais as empresas extraíam outras formas de energia, segundo o NYT.

Incentivo para a indústria

A indústria de energia, com o incentivo do governo Biden, tem trabalhado cada vez mais para produzir as matérias-primas necessárias para as baterias de íons de lítio nos Estados Unidos. Alguns projetos começaram recentemente, e muitos outros estão em vários estágios de estudo e desenvolvimento em todo o país.

A maior parte do lítio do mundo é produzida na Austrália e na América do Sul. A maioria é então processada na China, que também domina a fabricação de baterias de veículos elétricos.

O lítio já é extraído da salmoura no Chile, um dos maiores produtores mundiais do metal. As empresas que operam lá normalmente colocam a salmoura em grandes lagoas até que o líquido tenha evaporado, o que aumenta a concentração de lítio, mas também deixa para trás vários minerais. Esse processo é relativamente barato, mas leva tempo e pode afetar o suprimento de água doce.

Várias empresas esperam que a extração direta de lítio permita que elas removam o metal da salmoura de forma mais eficiente com a ajuda de filtros e outras ferramentas. Essa abordagem usaria menos terra e poderia ter um impacto ambiental menor do que as lagoas de evaporação. Mas pode levar anos para que as empresas de mineração e energia aperfeiçoem a tecnologia e a apliquem em larga escala.