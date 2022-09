Movida compra locadora portuguesa Drive on Holidays por € 66 milhões

A Movida anunciou nesta quarta-feira a compra de 100% da Drive on Holidays, uma das principais locadoras de veículos leves de Portugal. A compra foi feita por 66 milhões de euros, por meio da Movida Finance. O movimento atende ao planejamento de internacionalização da companhia e, também, de diversificação da receita em outra moeda.

A Drive on Holidays é uma das principais locadoras de veículos leves de Portugal e possui uma aliança comercial com as principais agências de viagens locais. "O seu alto nível de qualidade de serviço, atrelado ao baixo custo operacional são os responsáveis pelo desenvolvimento da DOH e fundamentais para o próximo ciclo de transformação da Movida no segmento Rent a Car (RAC) europeu", afirma a empresa brasileira no comunicado.

A companhia adquirida atua no setor de aluguel de curta duração — o principal em receita para a Movida — há 11 anos e tem quatro lojas nos principais aeroportos de Portugal, além de frota de 3,3 mil veículos. Mais do que ser a principal em faturamento, a divisão de Rent a Car também tem um grande papel no Ebitda da companhia: foi de R$ 384,8 milhões no último trimestre, avanço de 173,5% na comparação anual. A margem Ebitda da divisão foi de 60,3%, avanço de 19 pontos percentuais na mesma comparação.

A ideia é manter a gestão apartada da empresa brasileira. O responsável por conduzir os negócios na Europa é Ricardo Esteves, um dos fundadores da Drive on Holidays e tem mais de 22 anos de experiência no setor automotivo.