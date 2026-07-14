Citi tem melhor receita trimestral em uma década e lucro salta 45%

O Citigroup encerrou o segundo trimestre com lucro líquido de US$ 5,8 bilhões, alta de 45% sobre os US$ 4 bilhões registrados um ano antes, impulsionado por forte atividade de trading em um mercado volátil e por taxas robustas de banco de investimento.

O resultado equivale a US$ 3,15 por ação, acima da estimativa de US$ 2,74 feita por analistas consultados pela LSEG e divulgados pela CNBC.

A receita somou US$ 24,77 bilhões, também superando a projeção de US$ 23,74 bilhões e marcando a melhor receita trimestral do banco em dez anos, com crescimento de dois dígitos tanto no consolidado quanto em quatro das cinco áreas de negócio da instituição.

A guerra entre Estados Unidos e Irã ajuda a explicar parte desse desempenho, já que o conflito mexeu com os mercados globais e provocou movimentos bruscos no petróleo. A flexibilização regulatória sob o governo de Donald Trump e a corrida pela inteligência artificial (IA) também deram fôlego.

Banco de investimento surfa onda global de fusões

O volume global de fusões e aquisições (M&As, em inglês) já ultrapassa US$ 3 trilhões neste ano, segundo dados da Dealogic, e o Citi participou como assessor em operações que somam mais de US$ 300 bilhões, entre elas a abertura de capital recorde da SpaceX e a fusão entre os negócios de alimentos da Unilever e da McCormick.

A receita de banco de investimento do Citi saltou 44% no trimestre, para US$ 1,55 bilhão, enquanto a receita total da área bancária cresceu 34%, para US$ 1,92 bilhão.

Reformulação sob Jane Fraser ganha tração

O avanço nos resultados acontece em meio à reformulação conduzida pela CEO Jane Fraser, que tem enxugado o banco por meio da venda de negócios de varejo e corte de camadas de gestão.

O retorno sobre o patrimônio tangível ficou em 13% no trimestre, na ponta superior da meta de 11% a 13% traçada para 2027 e 2028.

Fraser destacou o resultado. "Nossa crescente geração de lucros nos permitirá aumentar o dividendo planejado em 12%, e lançamos nosso plano de recompra de US$ 30 bilhões", de acordo com a Reuters.

As ações do Citi acumulam alta de 20,6% neste ano, superando o desempenho de rivais em Wall Street, conforme dados do Investing.com.

Juros e mercado de trabalho sustentam receita

A receita líquida de juros do banco subiu 13% no trimestre, sustentada pelos juros ainda altos e por um mercado de trabalho estadunidense resiliente.

O lucro também foi impulsionado por uma provisão para perdas com crédito mais baixa, de US$ 2,5 bilhões, ante estimativa de US$ 2,72 bilhões calculada pela StreetAccount, crescimento parcialmente compensado por despesas mais altas no período.