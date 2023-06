Minério estende queda no aguardo de mais apoio da China

O minério de ferro caiu um pouco mais nesta segunda-feira, 26, em Singapura, após a queda semanal mais acentuada desde o final de maio, com o mercado à espera de novas medidas de estímulo na China.

A matéria-prima siderúrgica, que recuou 3,8% na semana passada, chegou a cair 1,7% para US$ 107,30 a tonelada, antes de reduzir as perdas para cerca de 0,3%.

A necessidade de novos estímulos foi destacada pela Mysteel, que disse que 14 usinas chinesas reduziram os preços do aço. A redução provavelmente ajudará a aumentar as vendas após uma queda na demanda com o início do verão no hemisfério norte. No polo siderúrgico de Tangshan, a atividade está em queda desde setembro.

Apoio chinês pode estar a caminho

O jornal estatal China Securities Journal publicou matéria de primeira página dizendo que mais apoio pode estar a caminho por meio da emissão acelerada de títulos especiais de governos locais, uma forma importante de financiamento de projetos de construção no país.

Os futuros de minério de ferro na bolsa chinesas de Dalian caíram 1,9%, e os contratos de aço em Xangai também recuaram.