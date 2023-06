Minério sobe forte com promessa de mais estímulo na China

O minério de ferro saltou depois que o primeiro-ministro chinês Li Qiang disse que o crescimento acelerou neste trimestre, e que mais estímulos estão por vir.

A China vai implementar medidas mais práticas e eficazes para expandir a demanda doméstica e estimular a vitalidade do mercado, disse Li no Fórum Econômico Mundial, em Tianjin.

A matéria-prima siderúrgica subiu até 4,3% em Singapura, para US$ 113,75 a tonelada. Foi o maior salto intradiário desde o início de junho.

Mike Henry, CEO da BHP, maior mineradora do mundo, fez um apelo para que o governo chinês dê mais suporte ao mercado imobiliário. “Achamos que há espaço para um pouco mais de política de apoio”, disse ele a repórteres em Brisbane, na Austrália.

Corte de juros

O banco central chinês cortou juros este mês para estimular a economia, mas os investidores esperam mais medidas, embora não esteja claro se serão suficientes para impulsionar significativamente o crescimento.

“Esperamos que surtos intermitentes de preços surjam do otimismo com a China e com o minério de ferro, mas os pessimistas provavelmente aproveitarão isso como uma oportunidade para vender”, disse Atilla Widnell, diretor-gerente da Navigate Commodities.