Meta (M1TA34), dona do Facebook, vê lucro triplicar no quarto trimestre de 2023; ação sobe 12%

A Meta (M1TA34), controladora de Facebook e Instagram, anunciou os resultados do quarto trimestre de 2023 e superou as projeções dos analistas. Nesta quinta-feira, 1°, a big tech reportou lucro líquido de US$ 14 bilhões, ou US$ 5,33 por ação (EPS), o triplo do contabilizado um ano antes, em US$ 4,65 bilhões, ou US$ 1,76 por ação. A expectativa era de um EPS de US$ 4,94 e receita de US$ 39,01 bilhões.

Além disso, a receita da Meta aumentou 25% no trimestre, face aos US$ 32,2 bilhões do ano anterior. Junto a isso, os custos e as despesas da empresa diminuíram 8% em relação ao último trimestre de 2022, para US$ 23,73 bilhões.

E não para por aí: a margem operacional da dona do Facebook mais do que duplicou na comparação anual, indo para 41%. Fato que para a empresa destaca como um sinal de que as medidas de redução de custos estão reforçando sua rentabilidade.

Já para o primeiro trimestre de 2024, a Meta projetou receita entre US$ 34,6 bilhões e US$ 37 bilhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 33,6 bilhões. No pregão de hoje, as ações da companhia dispararam mais de 12% após a divulgação dos resultados.

Confira as últimas notícias de Invest: