Ex-UBS, Bruno Barino é o novo CEO da BlackRock Brasil

A BlackRock Brasil anunciou nesta segunda-feira, 30, a chegada de Bruno Barino para assumir como novo CEO da empresa. Com uma carreira de 25 anos no mundo dos investimentos , Barino chega para substituir Karina Saade, que deixou o cargo em maio, após três anos de liderança .

O nome de seu sucessor, Bruno Barino, foi divulgado após meses de expectativa, marcando uma nova fase para a BlackRock no Brasil.

Barino ocupou os cargos de liderança em grandes instituições financeiras, como UBS, HSBC US e HSBC Brasil. Ele é conhecido por sua atuação em estratégias de crescimento orgânico, segundo a BlackRock, além de parcerias, fusões e aquisições. Seu último cargo foi como head de multifamily office do UBS Brasil.

Barino possui MBA Executivo pela Columbia Business School, além de mestrado em Contabilidade pela PUC-SP, MBA em Economia pela USP e graduação em Administração de Empresas pela PUC-RJ.

"A chegada de Bruno reforça o compromisso da BlackRock com o Brasil e destaca a relevância estratégica de contar com operações locais sólidas à medida que expandimos nossa presença na América Latina ", afirmou em nota Aitor Jauregui, head da BlackRock para a América Latina.

Nova fase da BlackRock

"Estou muito feliz em fazer parte do time da BlackRock. É uma oportunidade de aumentar a representatividade do negócio local para a empresa globalmente e, ao mesmo tempo, contribuir com o desenvolvimento da indústria de investimentos", disse Barino.