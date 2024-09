Ibovespa opera em alta de olho em China

O Ibovespa opera nesta segunda-feira, 30, última sessão do mês, em alta de 0,15% aos 132.928 pontos. Apesar do ligeiro recuo, o destaque do dia ainda é o otimismo gerado pelo pacote de estímulos do governo da China, o mais agressivo desde a pandemia de Covid-19.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,09% aos 132.617 pontos

Na semana passada, o mercado acionário da China teve a maior alta semanal em 16 anos. Os índices chineses CSI 300 e Shangai Composite, de Xangai, avançaram cerca de 16% e 13%, respectivamente, na semana, seu maior salto desde 2008. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 13%.

Hoje, o movimento ainda se repete: o índice CSI 300 fechou o pregão com forte alta de 8,48%, seu melhor desempenho diário desde a crise de 2008. Já o índice Hang Seng encerrou as negociações com alta de 2,43%, enquanto o índice Shangai Composite avançou 8,06%.

O movimento impulsiona o minério de ferro, o que puxa Vale (VALE3) para cima e segura a bolsa brasileira no azul. Os contratos futuros para janeiro de 2025, os mais negociados na bolsa de Dalian, fecharam em alta de 10,71%, a US$ 117,17 a tonelada.

Na esteira do governo federal, três das maiores cidades da China também afrouxaram as regras para compradores de imóveis, enquanto o Banco Popular da China (PBoc) reduziu as taxas de hipoteca.

Essas últimas medidas fazem parte de um amplo pacote de estímulo divulgado na última terça-feira, 24, que também incluiu cortes nas taxas de juros, liberação de dinheiro para bancos, bem como suporte de liquidez para ações.

Segundo Paulo Gala, economista-chefe do banco Master, as ações dos últimos dias são uma reversão das medidas que seguraram o mercado imobiliário há cerca de três anos, como o próprio aumento dos juros da hipoteca pelo governo.

“Mas vale lembrar que os 100 milhões de apartamentos vazios estão lá. Claro que isso tudo ajuda a digerir o estoque de dívida que tem no mercado chinês, mas não resolve o problema desses imóveis parados. Não acho que a China vai voltar a crescer como antigamente, mas ajuda os ativos”, disse Gala.

Dólar hoje

O dólar comercial opera em alta de 0,15%, sendo negociado a R$ 5,444. Na última sessão, a moeda recuou 0,12%, cotada a R$ 5,437.

Como é calculado o índice Bovespa?

O principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, é o Ibovespa, calculado em tempo real com base na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo possui um peso na composição do índice.

O Ibovespa funciona como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações no mercado, onde cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Portanto, se o Ibov está em 100 mil pontos, significa que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket acontece entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.