Mercados repercutem instabilidade na Coreia do Sul e aguardam fala de Powell

Os índices futuros de ações apontaram para uma abertura fraca na Europa e nos EUA, já que os traders mudaram o foco de atenção para os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, previstos para o final do dia.

Os contratos para o S&P 500 subiram 0,1%, enquanto os do Euro Stoxx 50 caíram. O MSCI Asia Pacific Index caiu 0,4%, com o Kospi da Coreia do Sul caindo 1,44% após a turbulência política do país, segundo a Bloomberg. O outro índice do país, o Kosdaq, caiu 1,98% - chegou a ficar mais de 2% no vermelho ao longo da sessão.

Repercussão na Coreia

Ásia viu negociações mais cautelosas nesta quarta após uma declaração repentina de lei marcial na Coreia do Sul — que foi posteriormente revogada — que levou a oposição a pressionar por um impeachment do presidente. As incertezas prejudicaram o sentimento em relação à região num momento em que o retorno iminente de Donald Trump e os problemas econômicos da China já pesam no mercado.

Os investidores estão avaliando o que vem por aí para a Coreia do Sul depois que o Partido Democrata, da oposição, disse que trabalhará para acusar de traição o presidente Yoon Suk Yeol por declarar lei marcial ilegalmente. O Banco da Coreia disse que aumentará a liquidez de curto prazo e tomará medidas "ativas" nos mercados de câmbio conforme necessário para garantir a estabilidade.

Estados Unidos

O próximo discurso de Powell e os dados dos EUA sobre serviços e manufatura provavelmente terão implicações maiores para os investidores globais que estão ansiosos para saber se o Fed vai afrouxar os juros em dezembro. A presidente do Fed Bank of San Francisco, Mary Daly, disse que um corte na taxa neste mês não é certo, mas a opção não está descartada.

Os rendimentos do Tesouro de 10 anos dos EUA ficaram pouco alterados em 4,23% após subir três pontos-base na sessão anterior. Um indicador do dólar da Bloomberg se manteve estável.

Crise na França

Na Europa, euro subiu em relação ao dólar com todos os olhos voltados para o impasse político na França. O presidente Emmanuel Macron pediu aos congressistas franceses que deixassem de lado suas ambições pessoais e rejeitassem uma votação que derrubaria o governo.

Pelas commodities, o petróleo do tipo Brent subia 0,22%, cotado a US$ 73,78, e o ouro caía 0,28%, a US$ 2,660 a onça.