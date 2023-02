Mercado vê chance cada vez menor de corte do Fed em 2023

O mercado de renda fixa praticamente deixou para trás sua aposta em um corte de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) ainda este ano.

Até meados de janeiro, havia uma convicção de que os aumentos de juros do Fed haviam plantado as sementes de uma recessão que exigiria que o banco central dos Estados Unidos revertesse o curso de sua política monetária ainda este ano.

Desde então, dados de emprego e inflação persistentemente fortes levaram os operadores a estimar um pico de juros mais alto e uma permanência mais prolongada nesse nível.

Isso fica evidente nas taxas de juros implícitas dos contratos futuros vinculados à Secured Overnight Financing Rate, a taxa interbancária de referência para derivativos e empréstimos em dólar que tende a ficar apenas 0,05 ponto percentual acima do limite inferior da meta do Fed.

Durante janeiro, a taxa implícita nos futuros de SOFR para dezembro de 2023 chegou a ficar 0,64 ponto percentual abaixo da taxa mais alta esperada para o ano, que era a de junho. Na terça-feira, a taxa de dezembro estava apenas cerca de 0,12 ponto percentual abaixo do pico esperado, que aumentou para cerca de 5,42% entre julho e setembro.

Para alguns, parece um julgamento precipitado. A curva SOFR de junho a dezembro parece “decididamente sobrecomprada” depois de se tornar mais acentuada no mês passado, disseram os estrategistas do Citi Ed Acton e Bill O’Donnell. Os traders “podem querer tirar alguns pontos da mesa aqui para ver como a resistência e as condições de sobrevenda são resolvidas”.

Na semana passada, o mercado precificou totalmente um aumento de 0,25 ponto percentual em junho, após os movimentos esperados em março e maio. Os economistas de Wall Street também têm revisando suas previsões para incluir um aumento de juros em junho.