Lucro do Itaú sobe 22,6% no 4º tri e alcança R$ 9,4 bilhões

O Itaú (ITUB4) apresentou nesta segunda-feira, 5, um lucro líquido de R$ 9,401 no quarto trimestre de 2023, alta de 22,6% na comparação anual. Frente aos três primeiros meses do ano, o lucro do banco subiu 4%.

O resultado ficou em linha com a expectativa de analistas. O consenso da LSEG (antiga Refinitiv) esperava um resultado de R$ 9,38 bilhões. Vale lembrar que o quarto trimestre de 2022 foi quando o banco sofreu o impacto do aumento das provisões com o calote das Americanas.

No acumulado de 2023, o Itaú registrou um lucro de R$ 35,618 bilhões, ganhos de 15,7% frente ao resultado de 2022.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) do Itaú, que indica a capacidade do banco de rentabilizar seu capital, ficou em 21,2%, praticamente estável contra o ROE de 21,1% do trimestre passado, mas subiu 1,6 ponto percentual frente em base anual.

A margem financeira gerencial do banco alcançou em R$ 27,134 bilhões – avanço de 8,6% na comparação anual. Houve uma alta de 3,3% frente ao terceiro trimestre.

Já a carteira de crédito expandida do Itaú chegou aos R$ 1,176 trilhão, aumento de 3,1%. Por sua vez, o índice de inadimplência longo da carteira, com atrasos acima de 90 dias, caiu para 2,8% – queda de 0,1 p.p. frente ao mesmo período do ano anterior. Na comparação com o primeiro trimestre, o índice recuou 0,2 p.p..

