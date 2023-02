Lucro do Itaú fica abaixo da expectativa no 4º tri após previsão de R$ 1,3 bi para Americanas

O Itaú (ITUB4) registrou lucro líquido de R$ 7,66 bilhões do quarto trimestre do último ano, alta de 7,1% na comparação anual. O resultado ficou abaixo do esperado pelo consenso de mercado, que estimava uma alta de 15% no lucro para o período, de R$ 8,26 bilhões. Em comparação com o terceiro trimestre, a queda no lucro foi de 5,1%.

A baixa, no entanto, já era esperada pelos analistas que colocaram o efeito Americanas na conta. O Itaú anunciou uma provisão para devedores de R$ 1,3 bilhão no quarto trimestre de 2022, por conta de um evento de crédito ocorrido em janeiro, mas que já foi lançado no balanço do ano passado. O efeito foi uma redução de R$ 719 milhões no lucro líquido do período, quando considerado impostos.

Embora o banco não informe de qual companhia se trata, o balanço do Santander (SANB11) já deixou claro que os bancos estão falando de Americanas (AMER3). A instituição espanhola também sofreu impacto em seu resultado, com uma redução de 47% no lucro líquido.

A varejista pediu recuperação judicial em janeiro, após se tornar público o escândalo de inconsistências contábeis da ordem de R$ 20 bilhões que ampliaram os lucros nos últimos anos e reduziram artificialmente os compromissos financeiros.

O banco classifica sua carteira de crédito por estágios de risco, de graus 1 a 3 sendo o último o mais arriscado, usado para ativos com problema de recuperação. O balanço de dezembro mostra que um total de R$ 2,99 bilhões que estavam registrados como estágio 1, um saldo de R$ 626 milhões foram rebaixados para o estágio 2 e R$ 2,36 bilhões para o estágio 3. A lista de credores apresentada pela Americanas apontava pendências de R$ 2,9 bilhões com o Itaú.

Ao longo de 2022, até setembro, o banco mostrava uma adição de R$ 282 milhões nas provisões para companhias em estágio 3. Em apenas três meses, o saldo para o final do ano passou para R$ 1,5 bilhão.

Por dentro do balanço

Mesmo com as provisões, o Itaú conseguiu registrar alta no lucro no trimestre, fator que a companhia atribui ao “crescimento da margem financeira com clientes, impulsionado pelo efeito positivo do crescimento da carteira, associado à gradual mudança do mix para créditos relacionados ao segmento do varejo”.

A margem financeira gerencial foi de R$ 24,97 bilhões, alta de 17,8% em um ano, enquanto a margem com clientes foi de R$ 24,22 bilhões – crescimento anual de 21,7%.

Já a carteira de crédito alcançou R$ 1,141 trilhão ao final de 2022, um aumento de 11,1% em 12 meses, e alta de 2,7% no trimestre. Vale lembrar que o Itaú tem maior exposição a alta renda, o que diminui o risco da carteira de crédito para pessoas físicas.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) do Itaú, que indica sua capacidade de rentabilizar seu capital, ficou em 19,3% no quarto trimestre, abaixo dos 20,2% registrados no mesmo período do ano anterior e dos 21,0% apurados no terceiro trimestre de 2022. O ROE anualizado foi de 20,3%.

Projeção para 2023

O banco divulgou ainda sua projeção para 2023. A expectativa é de uma expansão da carteira de crédito entre 6% e 9% neste ano.

Já a margem financeira com clientes deve crescer entre 13,5% e 16,5% em 2023. Para a margem financeira com o mercado, a projeção é de R$ 2 bilhões a R$ 4 bilhões.

O custo de crédito deve ficar entre R$ 36,5 bilhões e R$ 40,5 bilhões no consolidado do ano.

Para o custo de crédito, projetou-se entre R$ 36,5 bi e R$ 40,5 bi para o consolidado. Em receita de prestação de serviços e resultado de seguros o Itaú espera crescimento entre 7,5% a 10,5%.

As despesas não decorrentes de juros devem aumentar entre 5% a 9% em 2023. E a alíquota efetiva IR/CS deve ficar entre 28,5% e 31,5% no ano.