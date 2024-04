Lucro da Usiminas (USIM5) encolhe 93% no 1º trimestre e ação cai 9%

A Usiminas (USIM5) inaugurou a temporada de balanços do primeiro trimestre nesta terça-feira, 23, com um lucro líquido de R$ 36 milhões, 93% inferior em relação ao mesmo período do ano passado. O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 416 milhões, 47% abaixo na comparação anual. A receita teve um recuo de 14% para R$ 6,223 bilhões. Na bolsa, as ações da companhia eram negociadas em queda de 9%, às 11h20.

O mercado já esperava por números mais fracos do setor, dada a queda do minério de ferro no período, mas o resultado saiu ainda pior que o esperado.

Tanto a receita quanto o lucro líquido saíram abaixo do consenso de mercado da Bloomberg, que era de R$ 6,316 bilhões e R$ 438 milhões, respectivamente.

O baixo desempenho, segundo a Usiminas, é parcialmente explicado pela maior volatilidade do preço do minério de ferro, o que impactou os mecanismos de precificação e a receita por tonelada. A desvalorização do aço no mercado internacional também impactou negativamente o balanço.

Sem novidades à frente

Os volumes de vendas de aço e minério ficaram quase estáveis em relação ao ano anterior, em 1.042 mil toneladas e em 1.962 mil toneladas, respectivamente. Para o segundo trimestre, a Usiminas espera pela estabilidade dos atuais volumes de vendas.

"Acreditamos que as expectativas da empresa de um desempenho sequencialmente estável na divisão de aço no segundo trimestre podem ser uma decepção para os investidores que estavam mais otimistas com as perspectivas de uma recuperação mais forte", avaliam em relatório analistas do Itaú BBA.