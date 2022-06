JBS: S&P eleva risco de crédito para grau de investimento

A Standard & Poor's (S&P) elevou a nota de crédito da JBS (JBSS3) de "BB+" para "BBB-" com perspectiva estável. Com a mudança, a agência de classificação de risco passa a considerar as dívidas da companhia de grau especulativo para grau de investimento.

A nota, segundo S&P, considera que a empresa tem "capacidade adequada de honrar compromissos financeiros, porém mais suscetível a condições econômicas adversas".

Melhores medidas para o controle de risco bem como o histórico de gerenciamento de risco "mais prudente" estiveram entre os motivos que levaram à elevação da nota de credito, segundo a S&P.

A JBS já havia sido classificada como como grau de investimento pela Moody's e Fitch em 2021, passando a ser considerada "full investment grade".

