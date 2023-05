Investidor vê espaço para tech subir mais com receio de recessão

O rali das gigantes de tecnologia tem espaço para se estender à medida que o risco de recessão nos Estados Unidos aumenta o apelo de ações que oferecem potencial de crescimento lucrativo em tempos difíceis, segundo enquete de mercados da Bloomberg.

Cerca de 41% dos 492 participantes da mais recente pesquisa Markets Live Pulse disseram que os maiores retornos este ano virão da compra de ações de qualidade focadas na lucratividade, junto com a venda de papéis que decepcionam nesses quesitos.

Essa estratégia inclui assumir posições compradas em empresas como Apple e Microsoft, que saltaram à medida que os mercados favorecem ações de crescimento e evitam setores economicamente sensíveis.

Os investidores enfrentam pouca clareza sobre juros e economia nos EUA. Isso aumenta o interesse por ações com fluxos de caixa robustos e crescimento de receita promissor, mesmo que a preços elevados. O índice Nasdaq 100, focado em tecnologia, recuperou mais de metade das perdas que sofreu desde o pico do final de 2021 até a mínima de 2022, e vem ganhando mais impulso com o entusiamo em torno da inteligência artificial.

A Nvidia, que fabrica microprocessadores avançados usados em IA, deve se tornar a primeira fabricante de chips a atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado.

“Estamos constatando um interesse extraordinário em gigantes de tecnologia, que tem sido um grande motor de investimentos há muito tempo”, disse Gina Martin Adams, estrategista-chefe de ações da Bloomberg Intelligence.

Mercado mais otimista

Alguns estrategistas de Wall Street também estão mais otimistas. O Citigroup na semana passada elevou sua recomendação para o setor de tecnologia para alta exposição (overweight), apostando no impulso da IA e no fim dos aumentos de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Mas a euforia tornou a tecnologia o setor mais caro do índice S&P 500, com os múltiplos de preço próximos dos níveis mais altos desde o primeiro trimestre de 2022, segundo a Bloomberg Intelligence.

Embora os entrevistados da pesquisa acreditem que a tecnologia terá um desempenho acima da média, não é uma aposta barata, disse Christopher Cain, estrategista quantitativo de renda variável da BI. “Em muitos caos, isso já está precificado.”

Mesmo assim, comentários positivos das empresas apoiaram o otimismo até agora. A Nvidia disparou depois de ter feito uma previsão de receita que surpreendeu Wall Street para o lado positivo. E os fundos mútuos, que têm estratégias mais tradicionais, perderam boa parte do rali até agora, o que sugere que há mais potencial de compra.

