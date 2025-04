Ibovespa resiste à pressão externa e começa semana com atenção à inflação e balanços

Apesar da turbulência nos mercados globais, o Ibovespa encerrou a semana passada em alta de 1,5% em reais e 2,9% em dólares, aos 129.650 pontos. A valorização contrastou com o desempenho negativo das bolsas americanas, penalizadas por novas tensões comerciais entre Estados Unidos e China e pela postura cautelosa do Federal Reserve.

Entre os destaques locais, empresas ligadas ao mercado doméstico se sobressaíram, com ganhos expressivos nos setores de transporte (+4,8%), educação (+4,0%) e construção civil (+3,5%). Já papéis atrelados a commodities tiveram desempenho fraco, como papel e celulose (-1,2%) e mineração (+0,1%).

A ação da Yduqs (YDUQ3) liderou os ganhos da semana, com alta de 14,7%, após recomendação positiva de um banco. Do lado oposto, RD Saúde (RADL3) caiu 3,2%, em meio a expectativas mais conservadoras para seus resultados do primeiro trimestre.

A resiliência do mercado brasileiro ocorre mesmo diante de saídas relevantes de capital estrangeiro. Só em abril, investidores internacionais retiraram R$ 9,8 bilhões da B3, quase anulando os ingressos acumulados no primeiro trimestre.

Semana começa com feriado e agenda cheia

A segunda-feira, 21, é marcada por feriado no Brasil, com os mercados locais fechados. A partir de terça, a agenda ganha tração com dados econômicos e a temporada de balanços.

Na quinta-feira, 24, sai o índice de confiança do consumidor medido pela FGV, outro termômetro importante da recuperação da atividade no país.

Na sexta-feira, 25, será divulgado o IPCA-15 de abril, prévia da inflação oficial. O indicador será acompanhado de perto pelo mercado, diante dos riscos de repasse de tarifas e do impacto do câmbio mais volátil nas últimas semanas.

Do lado corporativo, a agenda também se intensifica: Hypera apresenta seus números na quarta-feira, 23, enquanto Multiplan, Usiminas e Vale divulgam resultados na quinta, 24.

No exterior, os destaques da temporada de balanços incluem a Tesla, que divulga seus números na terça-feira, 22, e a Alphabet (controladora do Google), na quinta-feira, 24.

A semana também acompanha os desdobramentos da reunião de primavera do FMI e do Banco Mundial, que segue até sábado, 26, e pode influenciar o humor dos mercados emergentes.