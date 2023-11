Ibovespa agora: bolsa opera em alta no aguardo do PIB dos EUA

O Ibovespa desta quarta-feira, 29, opera em alta. A sessão de hoje promete ser marcada pela divulgação de indicadores econômicos dos Estados Unidos, que devem balizar a próxima decisão da política monetária americana, e do Livro Bege. Por aqui, a atenção dos investidores estará em votações no Senado e novos desdobramentos na fusão entre a Vibra (VBBR3) e a Eneva (ENEV3).

Antes da abertura do mercado, a FGV publicou os dados do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) referentes ao mês de novembro. O indicador ficou em 0,59%, abaixo do consenso que apontava para uma alta de 0,6%. Nos últimos 12 meses, o indicador apresentou queda de 3,46%.

“O indicador veio em linha com as projeções e não deve alterar a leitura do mercado de cortes na Selic no atual ritmo de 50 pontos base. Contudo, dados menos melhores no IPCA-15 divulgado nesta semana podem moderar em parte o final do ciclo de juros”, aponta o economista André Perfeito.

Ibovespa agora

IBOV: +0,07%, aos 126.622 pontos.

E por falar em taxa de juro, são os números dos EUA que os investidores mais aguardam nesta quarta-feira. O dia contará com a revisão dos números do produto interno bruto (PIB) do terceiro trimestre. Na primeira divulgação, o indicador havia crescido 4,9% e a expectativa é de que os números permaneçam nesta linha.

Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, destaca que esse dado vem na esteira de declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que deram sinais mistos sobre o início do ciclo de corte de juros. “Ontem tivemos dois membros do conselho de governadores do Fed fazendo suas considerações sobre a atual conjuntura do país. De um lado, tivemos a Michelle Bowman falando que o contexto atual ainda é bastante incerto e que se por acaso os dados de inflação mostraram uma resiliência seria favorável a novas altas. Por outro, tivemos Christopher Waller dizendo que a evolução da inflação até o momento o agrada”, explica.

Outro dado considerado crucial para a próxima decisão do Fed, e que também será divulgado hoje, é a revisão do Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE) do período, que ficou em 2,9% e em 2,4% em seu núcleo. Durante a tarde, será a vez do Livro Bege, que trará as condições econômicas dos 12 distritos do Banco Central americano.

De volta ao Brasil, as atenções ficam em Brasília, onde o Senado aprecia hoje as propostas envolvendo a taxação de fundos offshore, apostas esportivas e fundos exclusivos. As tributações são consideradas essenciais para o Ministério da Fazenda, a fim de aumentar a arrecadação federal em 2024 e zerar o déficit nas contas públicas.

Já no radar corporativo, a Vibra recusou a proposta de fusão com a Eneva. "Fica evidente que os termos de troca propostos para a combinação pretendida pela Eneva não possuem qualquer atratividade para os acionistas da Vibra", afirmou a companhia em fato relevante. Durante a manhã, os papéis VBBR3 subiam 0,78%, enquanto os da ENEV3 cediam 0,65%.

Maiores altas do Ibovespa

Lojas Renner ( LREN3 ): +3,95%

Braskem ( BRKM5 ): +3,85%

Casas Bahia (BHIA3): +3,77%

Maiores quedas do Ibovespa

Gol ( GOLL4 ) : -1,90%

Hypera ( HYPE3 ) : -1,67%

Ultrapar (UGPA3): -1,48%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta quarta-feira. A moeda americana sobe 0,47%, a R$ 4,895. Na terça, o dólar fechou em queda de 0,57%, cotado a R$ 4,872.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

