Ibovespa abre em alta ainda na esteira de IPCA-15 abaixo das expectativas

Após fechar com alta considerável o pregão de sexta-feira, 26, o Ibovespa abre a sessão desta segunda, 29, em alta, sustentando os 126 mil pontos. Dados mais amenos da inflação, como mostrou a prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), ajudam a sustentar a bolsa no azul.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,10% aos 126,661 pontos

A prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) de abril, ficou em 0,21%, o que representa uma queda de 0,15 p.p. (ponto percentual) em relação à março, quando o índice registrou alta de 0,36%. Os números foram divulgados na manhã de sexta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“O esperado pelo consenso de mercado era variação de 0,29% e o índice foi 0,21%, apresentando assim um número abaixo das estimativas da maioria dos economistas do mercado”, aponta Ana Paula Carvalho, planejadora financeira CFP e sócia da AVG Capital.

O mercado também aguarda com expectativas as decisões sobre as políticas monetárias do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) prevista para esta quarta-feira, 1, feriado do Dia do Trabalho no Brasil.

Dólar hoje

Por volta das 10h25, o dólar operava em queda de 0,20% cotado a R$ 5,10.

Radar corporativo

A Casas Bahia (BHIA3) anunciou um novo plano para estender o pagamento de suas dívidas, com o objetivo de resolver os desafios de liquidez e saúde financeira do empreendimento. A empresa chegou a um acordo com seus principais credores, Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3), que permite postergar pagamentos e manter uma reserva significativa de caixa até 2027, totalizando R$ 4,3 bilhões.

Em vez de optar pela recuperação judicial, o que causava preocupações no mercado, a empresa escolheu uma reestruturação mais simples. Este plano, formalmente protocolado, foi negociado diretamente com os bancos, que detêm 54,5% da dívida reestruturada, alcançando 66% quando as debêntures da varejista, em posse de suas assets, são incluídas. É importante destacar que essa reestruturação engloba somente dívidas financeiras não garantidas, como debêntures e CCBs emitidas para os bancos, excluindo compromissos com fornecedores e seguradoras.

Exterior

Os mercados também observam os movimentos no conflito no Oriente Médio. Pela primeira vez em quase sete meses de guerra, as autoridades israelenses indicaram que estão dispostas a discutir o fim do conflito. Isso ocorreu após o Egito propor, em conjunto com Israel, uma solução ao grupo Hamas, envolvendo a libertação de reféns israelenses e um cessar-fogo inicial de três semanas para evitar uma ofensiva militar israelense em Rafah, no sul de Gaza.

De acordo com autoridades egípcias, Israel concordaria em iniciar conversações de longo prazo após o Hamas libertar um primeiro grupo de 20 reféns durante a trégua de três semanas. Esta é a mais recente tentativa dos mediadores para reiniciar as negociações, que estagnaram durante cerca de cinco meses.

Nesta segunda-feira, uma fonte do alto escalão do Hamas informou à AFP que uma delegação do grupo, liderada por Khalil Al Hayya, chegará ao Egito para apresentar a resposta do movimento à proposta israelense. Al Hayya é o número dois do braço político do movimento em Gaza e anunciou no sábado que o Hamas estava avaliando a resposta a uma contraproposta de Israel.