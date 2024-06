Ibovespa opera em queda com dívida bruta do Brasil acima do esperado; dólar sobe 1% e bate R$ 5,57

O Ibovespa abriu a sessão desta sexta-feira, 28, último dia do semestre em alta, mas virou nos primeiros minutos do pregão e passou a cair de olho no mercado local. O dia promete ser de volatilidade com dados da inflação americana sendo bem recebidos pelo mercado, ao mesmo tempo que o cenário doméstico preocupa investidores. O risco fiscal também puxa o dólar para cima, com a moeda chegando aos R$ 5,57, maior nível em mais de dois anos.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,30% aos 123.377 pontos

O mercado repercute negativamente o resultado primário do setor público consolidado de maio, que fechou o mês com um déficit primário de R$ 63,9 bilhões de reais, segundo divulgou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira.

O resultado veio pior do que o estimado pelo mercado, que era um déficit de R$ 59 bilhões. Em maio de 2023, o governo registrou R$ 50 bilhões de déficit. No acumulado em 12 meses, o setor público consolidado acumula um déficit de R$ 280,2 bilhões, equivalente a 2,5% do PIB, o que representa um aumento de 0,11 ponto porcentual frente a abril.

Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, explica que o dado reforça os receios de investidores sobre a sustentabilidade da dívida pública e o equilíbrio fiscal, com o mercado temendo que o governo consiga fazer um ajuste ainda neste ano para atingir a meta de resultado primário zero.

PCE dos EUA

De olho no exterior, o destaque do dia é para a divulgação do Índice de Preço de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) pelo Departamento de Estatísticas dos Estados Unidos. O índice ficou estável em maio (0%) frente a uma alta de 0,3% em abril. O acumulado dos últimos 12 meses ficou em 2,6%, menor nível desde março de 2021. Ambos os resultados vieram em linha com as projeções do mercado e, no caso da taxa anualizada, mostra uma desaceleração frente aos 2,8% em abril.

O núcleo do PCE, que exclui os componentes mais voláteis como alimentação e energia, cresceu 0,1% no mês de maio, também em linha com as expectativas. Ao olhar para as divisões, o gasto do consumidor americano veio um pouco abaixo do esperado, 0,2% ante 0,3% em abril e abaixo da expectativa de 0,4%. Já a surpresa foi a renda das famílias americanas, que cresceu 0,5%, enquanto em abril registrou uma alta de 0,3% e as expectativas apontavam para 0,4%.

Apesar da renda familiar ter vindo acima do esperado, Mattos explica que esse dado acaba ficando um pouco de lado frente a queda do consumo. “No geral, os dados confirmam a ideia de que maio foi um mês de atividade econômica mais branda nos Estados Unidos, de menor pressão inflacionária, e aumenta as esperanças dos investidores de que o país possa ter uma sequência de meses em que a estabilização inflacionária ocorra de maneira mais rápida.”

O PCE é a métrica de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e pode dar mais sinais sobre o início do corte de juros por lá. Apesar da inflação ainda não estar na meta dos 2%, o mercado aumentou as apostas de que os juros começarão a ser cortados em setembro. Antes da divulgação do PCE, 57,9% dos investidores acreditavam na redução da taxa em setembro. Agora, o número subiu para 61,1% em relação a um corte de 25 pontos-base.

Dólar hoje

Nesta sexta-feira, 28, o dólar tem forte alta e sobe 1,12% a R$ 5,57. Na última sessão, a moeda fechou com alta de 0,20%, a R$ 5,508.

O dia é importante para o câmbio, com a primeira coleta de taxas nas mesas de operação para a formação da Ptax do dia, sendo também a última de junho, do segundo trimestre e do primeiro semestre.

"Como a taxa Ptax é muito utilizada em contratos derivativos, seu valor de fim de mês é particularmente importante, visto que muitos contratos têm valor de liquidação no primeiro dia útil e considera a Ptax do fim do mês. Então devemos ver volatilidade nos horários utilizados pelo BC para o cálculo da taxa", afirma Mattos.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.