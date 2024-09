Banco Central eleva projeções de PIB para 3,2% e de IPCA para 4,3%

O Banco Central (BC) revisou nesta quinta-feira, 26, as projeções para a economia brasileira em 2024 e nos próximos anos. Segundo o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 2,3% para 3,2% em 2024 e do IPCA, a inflação oficial do país, de 4% para 4,3% no deste ano.

Segundo BC, a revisão da atividade econômica acontece principalmente pela surpresa positiva no segundo trimestre deste ano. A autarquia disse ainda que os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul foram menores do que o esperado, além das altas no consumo das famílias, nos investimentos e nos setores mais cíclicos da economia.

"A atividade econômica brasileira manteve‑se robusta no segundo trimestre, com crescimento outra vez acima do esperado, o que levou a uma nova rodada de revisão para cima nas projeções de crescimento para 2024", informou o relatório.

Mais informações em instantes.