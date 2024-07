Vale (VALE3) sobe após aumento de 210% em lucro e puxa Ibovespa para cima

O Ibovespa abriu a sessão desta sexta-feira, 26, em alta de 0,30% aos 126.317 pontos com a ajuda da Vale (VALE3). A mineradora sobe 1,68% nos primeiros minutos do pregão, após reportar um aumento de 210% no lucro líquido do segundo trimestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023, indo de US$ 892 milhões para US$ 2,76 bilhões.

O número também foi acima das expectativas do mercado. O consenso Bloomberg, por exemplo, projetava US$ 2,092 bilhões para o lucro líquido. Em comparação ao trimestre imediatamente anterior, o lucro da Vale avançou 65% ante o US$ 1,679 milhão registrado. Os números foram divulgados no balanço nesta última quinta-feira, 26.

A companhia teve uma receita líquida de US$ 9,92 bilhões, alta de 3% na comparação anual e avanço de 17% frente ao trimestre anterior. Já o Ebitda (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização, na tradução) ajustado, foi de US$ 3,99 bilhões, baixa de 1% frente ao mesmo período do ano anterior. Na comparação trimestral, os ganhos foram de 17%.

Inflação dos EUA

O mercado também repercute hoje os dados da inflação americana. Pela manhã, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulgou o Índice de Preço de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) de junho. O PCE registrou um avanço no núcleo em 0,2% e uma alta de 2,6% na taxa anualizada, enquanto as projeções apontavam para um avanço mensal em 0,1% no núcleo e uma taxa anualizada em 2,5%, segundo o consenso LSEG. Já o índice cheio avançou 0,1%.

O PCE é a métrica de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e pode dar mais sinais sobre o início do corte de juros por lá. Com o dado vindo em linha com o esperado, Matheus Pizzani, economista da CM Capital, comenta que os números pavimentam ainda mais o caminho para o início do processo de distensão monetária nos EUA no decorrer do segundo semestre do ano, com setembro se mostrando o momento mais apropriado para tal movimento.

“As expectativas, a partir de agora, tendem a se concentrar tanto na quantidade de cortes que serão realizados ainda este ano, bem como suas respectivas magnitudes, elementos ainda cercados de incerteza, uma vez que será necessário entender em que medida a melhora das condições de financiamento para empresas e famílias pode afetar a trajetória da inflação dentro do horizonte relevante da política monetária norte-americana."

Hoje, também foram divulgados os dados relacionados aos níveis de renda e consumo da população, com ambos desacelerando de 0,4% para 0,3% e 0,2%, respectivamente.

Dólar hoje

Nesta sexta-feira, 26, o dólar opera em queda de 0,06% a R$ 5,645. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 0,16%, a R$ 5,648.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.