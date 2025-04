Autoridades estimam em 221 o número de mortos em boate na República Dominicana

Autoridades da República Dominicana estimaram em 221 o número de mortes devido ao desabamento do teto de uma popular casa noturna ocorrido na madrugada de terça-feira em Santo Domingo, enquanto aguardam um relatório final daquela que é uma das piores tragédias das últimas décadas no país.

“Conseguimos, todas as instituições presentes aqui, preservar a vida de 189 (pessoas) que pudemos resgatar, mas infelizmente 221 pessoas morreram”, disse a jornalistas o diretor do Centro de Operações de Emergência (COE) do país, Juan Manuel Mendez, do lado de fora da boate Jet Set, cujo teto caiu sobre centenas de pessoas enquanto o cantor Rubby Perez, uma das vítimas, estava se apresentando.

Méndez, que dirige o COE há cerca de 20 anos e estava profundamente emocionado, agradeceu às centenas de socorristas que trabalharam no local para resgatar vítimas, assim como aos estrangeiros que se juntaram à árdua tarefa.

Esforços de identificação das vítimas

Ao lado dele estava o ministro da Saúde dominicano, Victor Atallah, que garantiu que o Instituto de Patologia Forense e o Instituto Nacional de Ciências Forenses estão trabalhando “incansavelmente” para garantir a identificação e a entrega digna dos corpos das pessoas atingidas pela tragédia.

"Estamos aumentando nossa capacidade de entregar os corpos. Cada um deles requer um processo exaustivo de necropsia, que leva tempo, mas estamos obtendo resultados em tempo recorde", declarou.

O governo dominicano decretou três dias de luto nacional devido à tragédia.