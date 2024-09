Ibovespa opera em alta puxado por forte avanço de Vale (VALE3); dólar cai 1,4%

O Ibovespa opera, na sessão desta terça-feira, 24, em alta de 1,39% aos 131.387 pontos, impulsionada por Vale (VALE3), que chegou a subir 6% na máxima do dia após o presidente do Banco Central da China (PBoC), Pan Gongsheng, anunciar o pacote de estímulos mais agressivo desde a pandemia de Covid-19.

Ibovespa hoje

IBOV: +1,39% aos 131.387 pontos

Entre as ações estão a redução da taxa de reserva bancária em 50 pontos-base (pb), a diminuição da taxa de recompra reversa para operações de 7 dias em 20 pb, o corte nas taxas de juros de hipotecas já contratadas e a redução do valor mínimo de entrada para a compra de uma segunda residência para 15%.

Pan informou que o PBoC realizará ainda um novo corte no índice de reservas obrigatórias, entre 25 e 50 pb, até o final deste ano. O banco central chinês também planeja introduzir novas ferramentas de política monetária com o objetivo de apoiar o mercado, de acordo com o presidente.

Após os anúncios, os rendimentos dos títulos do governo chinês com vencimento em 10 anos atingiram novas mínimas, enquanto as ações ligadas ao consumo continuaram a valorizar.

Ontem, o PBoC cortou a taxa de juros dos contratos de recompra reversa (repo) de 14 dias em 10 pontos-base, para 1,85%, e injetou 74,5 bilhões de yuans (US$ 10,6 bilhões) de liquidez no sistema financeiro por meio do repo, também para impulsionar a economia.

Com as medidas, o minério de ferro registrou uma alta expressiva nesta terça-feira, marcando o maior ganho intradiário em mais de um ano. O contrato futuro do minério de ferro para outubro na bolsa de Singapura subiu 5,8%, sendo negociado a US$ 94,65 a tonelada.

Já os contratos para janeiro de 2025 do minério, os mais negociados na bolsa de Dalian, encerraram a sessão em alta de 4,64%, a 699,5 yuan (US$ 99,19) a tonelada.

Ata do Copom

O mercado também repercute a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que apontou para uma política monetária “contracionista”. O documento, divulgado hoje pela manhã pelo Banco Central (BC), mostra que os dirigentes da autarquia deixaram a porta aberta para aumentar o ritmo de alta da taxa de juros do país.

“O cenário, marcado por resiliência na atividade, pressões no mercado de trabalho, hiato do produto positivo, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas, demanda uma política monetária mais contracionista”, diz o comunicado.

Os diretores ainda afirmam que todos concordaram em iniciar o ciclo de alta de forma gradual, principalmente pelo contexto de incertezas domésticas e externas, mas sem definir qual será o ritmo, sinalizando para um avanço de 50 pontos-base já na próxima reunião.

O tom mais duro do BC vem em um momento que investidores ainda avaliam a redução da contenção de gastos de R$ 15 bilhões para R$ 13,3 bilhões redução da contenção de gastos de R$ 15 bilhões para R$ 13,3 bilhões — divulgado no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 4º bimestre.

Dólar hoje

O dólar comercial opera em queda de 1,41%, cotado a R$ 5,456. Na última sessão, a moeda havia subido 0,25%, cotada a R$ 5,534.

Como é calculado o índice Bovespa?

O principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, é o Ibovespa, calculado em tempo real com base na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo possui um peso na composição do índice.

O Ibovespa funciona como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações no mercado, onde cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Portanto, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso significa que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket acontece entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.