Ibovespa agora: bolsa abre em alta e volta aos 129 mil pontos

O Ibovespa desta quarta-feira, 24, abre em alta e ensaia voltar à casa dos 130 mil pontos. Em mais uma sessão marcada pela agenda vazia no Brasil, as atenções dos investidores ficam por conta de indicadores do exterior. Além disso, a China anunciou uma nova rodada de estímulos na economia.

Após uma véspera marcada por rumores de que a segunda maior potência do mundo avalia pacote de US$ 280 bilhões para estabilizar bolsas, durante esta madrugada a China anunciou a redução no depósito compulsório em 0,50 ponto percentual. Na prática, a medida aumenta o volume de dinheiro na economia, já que libera a quantidade disponível para os bancos emprestarem.

Ibovespa agora

IBOV: +0,58%, aos 129.010 pontos.

O que também fica no radar dos investidores é o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços. Segundo a S&P Global, em janeiro, o indicador subiu para 47,9 em janeiro ante 47,6 em dezembro. O resultado, porém, ficou ligeiramente abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam aumento do PMI composto a 48. Vale lembrar que a leitura abaixo de 50 sinaliza que a atividade econômica do bloco se mantém em contração.

Ainda nesta quarta-feira, será divulgada a prévia do PMI dos Estados Unidos, que trará os dados industriais, de serviços e composto referentes a janeiro. Contudo, são os números do PIB e do PCI, que serão publicados amanhã e na sexta-feira, respectivamente, que os investidores mais aguardam.

Por aqui, os juros futuros operam em leve baixa na manhã de hoje, acompanhando os rendimentos dos Treasuries e o dólar mais fraco, em meio ao bom humor dos mercados globais. Além disso, comentários do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, de que o "governo não vai fazer aporte no BNDES e nem vai colocar recurso a mais para plano da indústria" foram bem recebidos pelos investidores.

As atenções locais continuam também sobre as negociações de projetos apresentados pelo governo e que ainda tramitam no Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve uma reunião na terça-feira com líderes da Câmara dos Deputados para discutir a medida provisória (MP) da reoneração da folha de pagamentos. Os principais pontos de pressão no Parlamento são a reoneração da folha, a contribuição previdenciária dos municípios e a extinção gradual do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta quarta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,86%, a R$ 4,913. Na terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,66%, cotado a R$ 4,955.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Com informações do Estadão Conteúdo