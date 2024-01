China avalia pacote de US$ 280 bilhões para estabilizar bolsas

A China avalia um pacote de medidas para estabilizar o mercado de ações, depois de tentativas anteriores de restaurar a confiança dos investidores terem falhado e levado o primeiro-ministro Li Qiang a pedir medidas enérgicas.

As autoridades consideram disponibilizar cerca de 2 trilhões de yuans (US$ 280 bilhões), principalmente provenientes de contas offshore de empresas estatais chinesas, como parte de um fundo de estabilização para comprar ações através da bolsa de Hong Kong, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram anonimato. O governo também reservou pelo menos 300 bilhões de yuans de fundos locais para investir em ações onshore por meio da China Securities Finance Corp. ou da Central Huijin Investment, disseram as pessoas.

As deliberações ressaltam o elevado senso de urgência entre as autoridades chinesas para conter uma onda de vendas que levou o índice de referência CSI 300 a uma mínima de cinco anos esta semana. Acalmar os pequenos investidores do país, muitos dos quais foram prejudicados pela prolongada crise imobiliária, também é visto como fundamental para manter a estabilidade social.A formação de um fundo de estabilização apoiado pelo governo tem sido contemplada pelo menos desde outubro, embora alguns investidores tenham levantado dúvidas sobre sua eficácia, já que os esforços de resgate anteriores nem sempre funcionaram. A crise imobiliária da China, a falta de confiança dos consumidores e empresas e a queda do investimento estrangeiro pressionam a economia e os mercados.

“O possível pacote de apoio deverá ser capaz de conter declínios no curto prazo e estabilizar os mercados até o Ano Novo Lunar, mas as compras do governo por si só, historicamente, têm tido um sucesso limitado na mudança do sentimento do mercado se não forem acompanhadas por novas medidas”, disse Marvin Chen, estrategista da Bloomberg Intelligence.

As ações chinesas negociadas em Hong Kong deram um salto de até 4,1%.

As autoridades também avaliam outras opções e podem anunciar algumas delas ainda esta semana, se aprovadas, disseram as pessoas. Os planos ainda estão sujeitos a alterações. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China não respondeu a um pedido de comentário.

No total, mais de US$ 6 trilhões foram eliminados do valor de mercado das ações chinesas e de Hong Kong desde o pico atingido em 2021.

Os reguladores deram avisos a pelo menos duas seguradoras estatais na segunda-feira para evitar vendas líquidas de ações. A maior corretora do país, a Citic Securities, na semana passada parou serviços de venda a descoberto para alguns clientes após alerta dos reguladores, informou a Bloomberg.

As medidas graduais da China nos últimos meses para melhorar a confiança do mercado foram recebidas com um grande grau de desânimo por parte dos investidores, e alguns pediram estímulos mais enérgicos. Pequim tem restringido vendas a descoberto e fundos estatais já têm comprado ações de grandes bancos.

“Um pacote de resgate pode ser insuficiente por si só para sustentar o mercado em termos de valor injetado, mas certamente ajudará a dissipar a ideia de que o governo não se importa”, disse Vey-Sern Ling, diretor-gerente da Union Bancaire Privée.